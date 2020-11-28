Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь

Семья Лисоволенко с Кропивницкого имеет семерых детей. На лечение трех членов семьи просит помощи. Отцу 37-летнему Юрию нужна операция на позвоночнике, сыну 14-летнему Денису - реабилитация после четырех операций в бедренной кости, 11-летнему Юрию - на лечение кисты колена.

"Мужу нужна операция на позвоночнике "еще вчера". Если этого не сделать, то отнимет ноги. Он уже не ощущает левую ступню. Ему дважды оперировали грыжу. Позвоночник сместился в сторону на семь миллиметров, потому что не хватает дисков. Укрепят шурупами. На операцию нужно около 100 тысяч гривен. А Денис лечится уже более пяти лет. У него на левой бедренной кости обнаружили кисту. Удалили, поставили имплант, кости на год соединили пластиной. Был рецидив и еще одна операция. На этой ноге и на правой, потому что была длиннее. Ее временно "запломбировали", чтобы не росла. Всего сын перенес четыре операции. Денису нужна длительная реабилитация, прием дорогостоящих препаратов. А пол года назад проблемы в младшего сына Юры обнаружили кисту на колене. Врачи не исключают хирургическое вмешательство. Где взять столько денег на лечение мужа и сыновей, мы даже не представляем. Надежда только на неравнодушных людей. Обращаемся к ним за помощью. Будем благодарны за каждую гривну", - рассказывает Gazeta.ua мать Наталья Лисоволенко.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4720 4305 (Лисоволенко Максим Юрьевич) или Сбербанка: 4790 8200 1425 8815 (Лисоволенко Наталья Николаевна). Ее контакты: (0) 99 288 48 15.

Фото: Фото предоставлено Натальей Лисоволенко