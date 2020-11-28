 
Ексклюзивы
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 279
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 180
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 216
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 1719
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 783
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 810
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2583
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 729
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1782
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6777
Фото
Все фото
3
3
5
10
3
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
&quot;В Дашуні відмовили нирки&quot; - родные просят спасти жизнь ребенку
"В Дашуні відмовили нирки" - родные просят спасти жизнь ребенку
&quot;На наших ладонях нарисовала сердечка и слова &quot;Я с тобой&quot; - родители умоляют спасти единственного ребенка
"На наших ладонях нарисовала сердечка и слова "Я с тобой" - родители умоляют спасти единственного ребенка
&quot;Обзваниваю нуждающиеся семьи и спрашиваю, кому что нужно&quot; - Татьяна Волочай открыла &quot;Комнату добра&quot;
"Обзваниваю нуждающиеся семьи и спрашиваю, кому что нужно" - Татьяна Волочай открыла "Комнату добра"
Французы построят международную подводную станцию
Французы построят международную подводную станцию
Видео
Все видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Показали ужасы трассы Киев-Харьков под Полтавой - видео
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Парализованному бойцу срочно нужны деньги на реабилитацию
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Народный герой Украины нуждается в помощи для борьбы с тяжелой болезнью
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
Украинских бойцов с травмами глаз будут оперировать бесплатно
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
20-й день отчаяния и разочарования для 12 семей из села Демидов
Интервью
1/5
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Просмотров: 279
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Седаны становятся экзотикой - эксперт рассказал, как меняются автомобильные вкусы украинцев
Просмотров: 1161
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
"Украинцы поняли, что компаний много, а жизнь - одна": как изменился рынок труда
Просмотров: 684
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 144
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 396
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
27 ноября 2020
Просмотров: 171
Культурна доба
Ті з вас, хто був у "Мистецькому арсеналі" в Києві, можливо, звернули увагу на його історію. Він збудований у XVIII столітті як гарматний двір. А до ...
суббота, 28 ноября 2020 14:52

Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь
3

  Комментировать

Семья Лисоволенко с Кропивницкого имеет семерых детей. На лечение трех членов семьи просит помощи. Отцу 37-летнему Юрию нужна операция на позвоночнике, сыну 14-летнему Денису - реабилитация после четырех операций в бедренной кости, 11-летнему Юрию - на лечение кисты колена.

"Мужу нужна операция на позвоночнике "еще вчера". Если этого не сделать, то отнимет ноги. Он уже не ощущает левую ступню. Ему дважды оперировали грыжу. Позвоночник сместился в сторону на семь миллиметров, потому что не хватает дисков. Укрепят шурупами. На операцию нужно около 100 тысяч гривен. А Денис лечится уже более пяти лет. У него на левой бедренной кости обнаружили кисту. Удалили, поставили имплант, кости на год соединили пластиной. Был рецидив и еще одна операция. На этой ноге и на правой, потому что была длиннее. Ее временно "запломбировали", чтобы не росла. Всего сын перенес четыре операции. Денису нужна длительная реабилитация, прием дорогостоящих препаратов. А пол года назад проблемы в младшего сына Юры обнаружили кисту на колене. Врачи не исключают хирургическое вмешательство. Где взять столько денег на лечение мужа и сыновей, мы даже не представляем. Надежда только на неравнодушных людей. Обращаемся к ним за помощью. Будем благодарны за каждую гривну", - рассказывает Gazeta.ua мать Наталья Лисоволенко.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 4149 4993 4720 4305 (Лисоволенко Максим Юрьевич) или Сбербанка: 4790 8200 1425 8815 (Лисоволенко Наталья Николаевна). Ее контакты: (0) 99 288 48 15.

Семье Лисоволенкив нужна помощь
Фото: Фото предоставлено Натальей Лисоволенко
Семье Лисоволенкив нужна помощь
Семье Лисоволенкив нужна помощь

Автор: Любовь Карнарук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Многодетному отцу и двум его сыновьям на срочное лечение нужна помощь». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Парад беспилотников попал в Книгу рекордов Гиннеса

С электромобилями и большим пробегом - 125 лет назад в США состоялись первые гонки

Художницу нашли убитой в доме свекра

Музыкант дал последний концерт в жизни

Зеленский начал наказывать за незаконное обогащение

Самолет врезался в антарктическую гору. Никто не выжил

Океан переплыли без приключений, поэтому назвали "тихим"

На съемках "Хоббита" погибло 27 животных

87-я годовщина Голодомора: сегодня вспоминают жертв геноцида украинцев

Женщина подорвала склад пороха

Самое читаемое
&quot;Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму&quot; - ветеран
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
 5 Просмотров: 34470
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
30-летняя мать разбилась с тремя сыновьями: показали видео с места трагедии
5
 Просмотров: 12645
Гороскоп на 27 ноября: кому конец осени принесет финансовое процветание и успех
Гороскоп на 27 ноября: кому конец осени принесет финансовое процветание и успех
 Просмотров: 9720
&quot;Слышь, ты, бл*дь&quot; - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
"Слышь, ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
 3 Просмотров: 9622
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
12
 5 Просмотров: 7398
Помощь
В Матвея Молодецкого есть шанс на выздоровление - нужна помощь
В Матвея Молодецкого есть шанс на выздоровление - нужна помощь Просмотров: 108
"Но, Господи, снова был рецедив" - многодетная мать умоляет о помощи
"Но, Господи, снова был рецедив" - многодетная мать умоляет о помощи
 Просмотров: 27
"В Дашуні відмовили нирки" - родные просят спасти жизнь ребенку
"В Дашуні відмовили нирки" - родные просят спасти жизнь ребенку
3
 4 Просмотров: 846
МОН подготовило приятные изменения для иностранных абитуриентов
МОН подготовило приятные изменения для иностранных абитуриентов Просмотров: 45
"Осталось сделать последнюю химиотерапию": мать двоих детей нуждается в помощи
"Осталось сделать последнюю химиотерапию": мать двоих детей нуждается в помощи
 Просмотров: 594
Больше всего комментируют
5
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
5
"Служебная халатность привела к смерти, Зеленский сядет в тюрьму" - ветеран
5
Тимошенко - 60. Как за более 20 лет в политике менялся ее облик
4
Телеканал "Наш" опозорился в прямом эфире
3
"Слышь, ты, бл*дь" - экс-нардеп Добкин обматерил известного участника Майдана в прямом эфире
Голосов: 1182
Голосование Помогаете вы Украинской армии со времени как началась АТО?
  • Да, перечисляю деньги на номер 565
  • Даю вещи и продукты, когда собирают помощь военным в моем городе
  • Перечисляю деньги на конкретные вещи (каски, бронежилеты, тепловизоры) в подразделения, которые действуют на Востоке
  • Не помогаю, потому что это должно делать государство
Просмотреть