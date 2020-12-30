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среда, 30 декабря 2020 08:17

Много смертей и выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине

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Много смертей и выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине
Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 7 986 новых больных коронавирусом. Из них детей - 272, медработников - 453.

Всего, по состоянию на утро 30 декабря, имеем 1 045 348 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 18 324 летальных. 243 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 698 190 пациентов, из них за последние сутки - 16 355, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

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Ситуация в областях:

г. Киев - 110139 случаев;
Винницкая область - 22 242 случая;
Волынская область - 32 735 случаев;
Днепропетровская область - 58094 случая;
Донецкая область - 35 905 случаев;
Житомирская область - 38 720 случаев;
Закарпатская область - 28 065 случаев;
Запорожская область - 53 428 случаев;
Ивано-Франковская область - 43 072 случая;
Киевская область - 58 535 случаев;
Кировоградская область - 8345 случаев;
Луганская область - 10 218 случаев;
Львовская область - 60 923 случая;
Николаевская область - 30 500 случаев;
Одесская область - 70592 случая;
Полтавская область - 35 788 случаев;
Ровенская область - 40 672 случая;
Сумская область - 40 305 случаев;
Тернопольская область - 33 789 случаев;
Харьковская область - 68 807 случаев;
Херсонская область - 17 497 случаев;
Хмельницкая область - 38833 случая;
Черкасская область - 38 696 случаев;
Черновицкая область - 39 815 случаев;
Черниговская область - 29 633 случая.

Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа.

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Дата
30
декабря

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