Много смертей и выздоровлений: обновили коронавирусную статистику по Украине

Коронавирус в Украине обнаружили у более чем 1 млн. пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 7 986 новых больных коронавирусом. Из них детей - 272, медработников - 453.

Всего, по состоянию на утро 30 декабря, имеем 1 045 348 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 18 324 летальных. 243 пациента умерли за последние сутки.

Преодолели болезнь 698 190 пациентов, из них за последние сутки - 16 355, сообщает Минздрав.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1131), Запорожской (739), Одесской (729), Киевской (623), Днепропетровской (462) и Харьковской (412) областях.

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Ситуация в областях:

г. Киев - 110139 случаев;

Винницкая область - 22 242 случая;

Волынская область - 32 735 случаев;

Днепропетровская область - 58094 случая;

Донецкая область - 35 905 случаев;

Житомирская область - 38 720 случаев;

Закарпатская область - 28 065 случаев;

Запорожская область - 53 428 случаев;

Ивано-Франковская область - 43 072 случая;

Киевская область - 58 535 случаев;

Кировоградская область - 8345 случаев;

Луганская область - 10 218 случаев;

Львовская область - 60 923 случая;

Николаевская область - 30 500 случаев;

Одесская область - 70592 случая;

Полтавская область - 35 788 случаев;

Ровенская область - 40 672 случая;

Сумская область - 40 305 случаев;

Тернопольская область - 33 789 случаев;

Харьковская область - 68 807 случаев;

Херсонская область - 17 497 случаев;

Хмельницкая область - 38833 случая;

Черкасская область - 38 696 случаев;

Черновицкая область - 39 815 случаев;

Черниговская область - 29 633 случая.

Карантин в январе не планируют отменять или переносить. Министерство здравоохранения вводит локдаун из-за прогнозируемой вспышки заболеваемости после новогодних праздников и сезонной эпидемии гриппа.