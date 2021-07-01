Много плавать и меньше есть – как улучшить самочувствие 1 июля

Хорошее время для начала лечения сколиоза. Откажитесь от высоких подушек. Фото: pixabay.com

1 июля уделите внимание водным процедурам. Не допускайте обезвоживания организма. Начните регулярные занятия плаванием. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Хорошо будет чувствовать себя тот, кто начнет много плавать, бегать, заниматься йогой, - говорит астролог. - Склонные к полноте должны контролировать калорийность блюд. Меньше ешьте и больше пейте в этот день. В четверг надо раньше ложиться спать. Хорошее время для начала лечения сколиоза. Откажитесь от высоких подушек. Приобретите ортопедический матрас".

Овен

Могут мерзнуть руки и ноги. Активизируйте капиллярное кровоснабжение тканей тела. Больше двигайтесь. Примите утром контрастный душ.

Телец

Кожа потребует особого ухода. Проведите глубокое ее очищение. Подпитайте бальзамами. Сделайте массаж.

Близнецы

Трудно будут проходить критические дни у женщин. Будут беспокоить периодические боли внизу живота. Избегайте тяжелого физического труда.

Рак

Растет внутренняя напряженность. Это может привести к нарушению сна. Ищите способы релаксации после работы.

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Лев

Стенки капилляров становятся более ломкими. Повышение артериального давления может вызвать носовое кровотечение. Следите за самочувствием в тренажерном зале.

Дева

Пейте кипяченую воду. Откажитесь от консервированных продуктов. Опасность заражения кишечной инфекцией продолжается.

Весы

Процесс переваривания пищи будет плохим. Помогите организму. Ешьте маленькими порциями. Попробуйте раздельное питание.

Скорпион

Держите ноги в тепле. Переохлаждение нижней части тела приведет к обострению цистита.

Стрелец

Целый день провести на ногах будет трудно. Напомнит о себе варикоз. Не усугубляйте клиническую картину. Чаще отдыхайте.

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Козерог

Могут возникать перебои в работе сердца. Будете реагировать на изменение погодных условий. Будет наблюдаться низкая работоспособность.

Водолей

Противопоказаны хирургические вмешательства. Трудно будет проходить послеоперационный период. Уделите внимание водным процедурам.

Рыбы

Не следует много времени проводить на пляже. Излишнее облучения навредит здоровью. Не время менять прическу. Зайдите в парикмахерскую на следующей неделе.

1 июля - один из самых конфликтных дней недели. Избегайте напряженных разговоров. Советы астролога помогут пережить его спокойно и легко.