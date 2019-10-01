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среда, 02 октября 2019 00:13

Митингующие расходятся с Майдана, но обещают продолжение

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Митингующие расходятся с Майдана, но обещают продолжение
Митинг на Майдане созывают на среду. Фото: Gazeta.ua

С Майдана Независимости начали расходиться активисты, которые митинговали против "формулы Штайнмайера".

Продолжение акции обещают в среду. Людей призывают выходить на митинги в Верховную Раду, а также вечером на 19-й час снова собираться на Майдане, сообщает Укринформ.

Митинг продолжался несколько часов и участие в нем приняли около 300 человек. Они требовали не допустить капитуляции перед Россией и сдачи украинских интересов.

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"Формула Штанмайера" - это план действий для внедрения Минских соглашений на оккупированной части Донбасса.

Мероприятия разработал в 2015-м Франк-Вальтер Штайнмайер - министр иностранных дел Германии в 2013-2017-х. Он был членом 4-сторонней контактной группы "нормандского формата" за участью Германии, Франции, Украины и государства-оккупанта России.

Одним из пунктов Минских соглашений были выборы на оккупированных территориях и признание за Донбассом особого статуса.

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