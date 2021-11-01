"Мистическую" монету продают за 100 тысяч гривен

В Украине за 100 тысяч гривен продается монета номиналом в одну гривну. Владелец утверждает, что она имеет мистическую силу.

"Монета 1 гривня 2006 года. Монета, волею случая, наделена мистической силой. Направление силы определит время. На куполе храма отчетливо видно танцующего Шиву. Да, это обычный брак плавки монеты, но уж больно специфический. Монета имеет свое имя "Танцующий Шива", - описывает товар его владелец на специальном сайте по продаже редких монет.

Автор: crafta.ua

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Нацбанк продаст на аукционе лом изношенных и выведенных из обращения монет. Это номинал 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. Весом около 45,8 т. Накопились за 2020-2021 годы после изъятия из обращения монет мелких номиналов. Изношенные и изъятые из обращения 1, 2, 5 и 25 копеек будут утилизировать на Банкнотно-монетном дворе НБУ. На специальном оборудовании с них снимают все надписи и изображения. Лом продают на аукционах. Металл преимущественно отправляют на переплавку.