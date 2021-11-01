"Мистическую" монету продают за 100 тысяч гривен

 
Ексклюзивы
1/5
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Просмотров: 1260
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
"Кернес был хамоватый, немножко вороватый и демоничный. Будущий мэр должен это унаследовать": как Харьков выбирал городского голову
Просмотров: 2673
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
"СССР развалился на частные советские союзы": в мюзикле о шахтерах актеры стояли на сцене голые
Просмотров: 657
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
В "Дії" появятся новые услуги, невакцинированных отстранят от работы: ноябрь удивит украинцев изменениями
Просмотров: 4159
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
"Партия Зеленского остается полувиртуальной": идут промежуточные выборы в Верховную Раду
Просмотров: 945
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Отвоевать у олигархов всю Украину сразу не удастся. Нужно начинать с Запада
Просмотров: 2043
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
Просмотров: 2052
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
2 Просмотров: 4635
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Просмотров: 2997
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
"Выходила замуж в платье, которое купила себе на похороны". О чем говорят украинцы в Варшаве
Просмотров: 1431
Фото
Все фото
12
6
12
5
10
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Ляля и Малыш из запорожского зоопарка переехали в Нидерланды: яркие фото
Ляля и Малыш из запорожского зоопарка переехали в Нидерланды: яркие фото
&quot;Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать&quot;: как спасают жертв домашнего насилия
"Обидчик был ого-го! Так бил, что не могла ничего сделать": как спасают жертв домашнего насилия
День ангела 31 октября отмечают владельцы популярных имен
День ангела 31 октября отмечают владельцы популярных имен
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Центр Киева захватили потусторонние существа - фоторепортаж
Видео
Все видео
Толпа людей взяла в заложники медиков, чтобы те их вакцинировали
Толпа людей взяла в заложники медиков, чтобы те их вакцинировали
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
Повалий, которая аплодировала в Москве унижению украинцев, жалуется на "травлю"
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
"Такого не было никогда": видео из реанимационного Covid-отделения киевской больницы
Из одесской Covid-больницы экстренно эвакуируют пациентов: закончился кислород
Из одесской Covid-больницы экстренно эвакуируют пациентов: закончился кислород
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Во Львове с Марсового поля содрали советский символ
Интервью
1/5
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 3033
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 3852
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
"Красный океан" наполнен кровью убитых конкурентов". Инновационный предприниматель из Киева покоряет мировой рынок
Просмотров: 1080
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
"Власть – это наркотик. Зеленский пойдет на второй срок"  – Алексей Гарань
1 Просмотров: 990
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
"Тираны всегда голодные": Витольд Шабловский хочет написать о поварах Лукашенко и Януковича
Просмотров: 801
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
01 ноября 2021
Просмотров: 270
Можу вибирати
"Шукаю чесних і розумних працівників. Немотивованих і лінивих не беру принципово", – пише в оголошенні знайомий Петро. Набирає людей у свою ...
понедельник, 01 ноября 2021 23:43

"Мистическую" монету продают за 100 тысяч гривен

  Комментировать

В Украине за 100 тысяч гривен продается монета номиналом в одну гривну. Владелец утверждает, что она имеет мистическую силу.

"Монета 1 гривня 2006 года. Монета, волею случая, наделена мистической силой. Направление силы определит время. На куполе храма отчетливо видно танцующего Шиву. Да, это обычный брак плавки монеты, но уж больно специфический. Монета имеет свое имя "Танцующий Шива", - описывает товар его владелец на специальном сайте по продаже редких монет.

Автор: crafta.ua
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нашли уникальную монету, существование которой отрицали

Нацбанк продаст на аукционе лом изношенных и выведенных из обращения монет. Это номинал 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. Весом около 45,8 т. Накопились за 2020-2021 годы после изъятия из обращения монет мелких номиналов.

Изношенные и изъятые из обращения 1, 2, 5 и 25 копеек будут утилизировать на Банкнотно-монетном дворе НБУ. На специальном оборудовании с них снимают все надписи и изображения. Лом продают на аукционах. Металл преимущественно отправляют на переплавку.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Мистическую" монету продают за 100 тысяч гривен». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
На грани непристойного: фотограф XX века делал сверхоткровенные снимки
17
 Просмотров: 32006
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
Гороскоп на 1-7 ноября: кого щедро вознаградит начало месяца
 Просмотров: 15102
В Египте разбился российский самолет
В Египте разбился российский самолет
14
 Просмотров: 6840
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
Возвращались с соревнований: подробности гибели детей на трассе
 Просмотров: 6453
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
 2 Просмотров: 4635
Общество
В ресторанах "поймали" чиновников без Covid-сертификатов
В ресторанах "поймали" чиновников без Covid-сертификатов Просмотров: 306
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
Как Киев впервые пережил тотальную проверку ковид-сертификатов - фоторепортаж
12
 Просмотров: 1260
Укрзализныця возобновила поезд Мукачево - Будапешт: график
Укрзализныця возобновила поезд Мукачево - Будапешт: график Просмотров: 171
Приложение "Дія" установили более 9 млн украинцев
Приложение "Дія" установили более 9 млн украинцев Просмотров: 180
WhatsApp перестал работать на старых версиях iOS и Android
WhatsApp перестал работать на старых версиях iOS и Android Просмотров: 162
Больше всего комментируют
5
Упростили получение Covid-сертификатов в "Дії"
4
Еще один вице-премьер подал в отставку
2
Донбасс можно освободить за пять дней - Жебривский
1
Скороход уверена, что нардеп Полякова убили
1
Вице-премьер Резников подал в отставку
Голосов: 57379
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть