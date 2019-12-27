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пятница, 27 декабря 2019 09:42

"Мисс Львов" оскандлилася в эфире российского телеканала

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&quot;Мисс Львов&quot; оскандлилася в эфире российского телеканала
"Мисс Львов - 2018" добавила, что не видит ничего плохого в своих связях с россиянами. Фото: РБК-Украина

Украинка 24-летняя Наталья Болюх, которая является обладателем титула "Мисс Львов-2018" и Вице-мисс страны рассказала в эфире российского телеканала, что ее преследуют в родном городе из-за поездки в Москву.

Она пришла в студию программы "на самом Деле" на "Первом канале", где рассказала о том, как ее притесняют украинские националисты.

"Прилетела во Львов, выхожу из аэропорта и меня за руки берут мужчины и спрашивают: "Может, тебе обратно в Москву отправить?"Я попросила отцепиться от меня. Но он, коренастый мужчина говорит: "Сейчас по тебе приедет Хаммер на московских номерах", - говорит Наталья.

Программа составлена так, что в студии были будто то оппоненты Натальи Сергей Запорожский и Вячеслав Ковтун, которые выдают себя за украинских политологов. Сценарий программы - показать несостоятельность претензий и недостаточность доказательств этих "украинских политологов".

Все другое участники программы высказывались в защиту девушки и называли ее "голубем мира" между Украиной и Россией.

Саму "Мисс Львов" даже не возмутило, когда один из участников программы назвал участников Революции Достоинства "агрессивными, тупыми людьми, которые представляют меньшинство, определяют будущее большинства".

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Съемочную группу телеканала Минобороны России "Звезда", что прилетела в Киев 12 декабря, могут привлечь к административной ответственности за проведение незаконной съемки во время пересечения границы. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Журналистов пропустили на территорию Украины, поскольку они не указывали, что являются российскими журналистами и никаких ограничений по ним от правоохранительных органов Украины не было.

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