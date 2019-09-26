"Мировые лидеры пока привыкают к Зеленскому" - как проявил себя президент на сессии ООН

Алексей Палий: Визит украинского лидера в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН выполнил свою ключевую миссию. На международной арене вновь прозвучала украинская позиция. Фото: ВВС

С 23 по 26 сентября в Нью-Йорке состоялась 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Там президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью и провел ряд встреч с международными партнерами.

Зеленский проявил себя весьма достойно на сессии Генассамблеи ООН. У него было в целом хорошее выступление, однако дипломатия - это длительный процесс. Не стоит ожидать немедленных результатов.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит эксперт по международным отношениям Александр Палий.

На что стоит обратить внимание в рамках визита украинского президента в Нью-Йорк?

- Текст выступления прописали с пониманием аудитории в контексте важнейших для Украины моментов. Президент смог во время выступления донести нужные нам месседжи и акцентировать на них внимание. В целом выступление за трибуной ООН было неплохим. Однако звучала фраза, что войну невозможно достичь победой. Это - неправильная позиция. Для нас приемлемо только победное окончание войны. Другое дело, что не всегда эта победа должна носить сугубо военный характер - может быть политическая, экономическая, дипломатическая.

Также в Нью-Йорке Владимир Зеленский провел массу встреч с представителями иностранных государств. Если не считать истории с американским скандалом вокруг импичмента президенту и вероятным давлением с его стороны на Зеленского, все остальные встречи прошли достаточно хорошо.

Визит украинского лидера в Нью-Йорк на сессию Генеральной Ассамблеи ООН выполнил свою ключевую миссию. На международной арене вновь прозвучала украинская позиция.

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Какие тезисы в выступлении президента можно назвать главными и правильными?

- Достаточно эмоционально говорил об агрессии Российской Федерации. Была очень сильная визуализация с пулей и историей оперного певца Василия Слипака. Зеленский выступал так, как принято на трибуне ООН. Выдержал марку. Даже отличился особым молодецким задором.

Как можно оценить международные встречи, в которых принимал участие наш президент? Насколько они были удачными для украинской стороны?

- Зеленским имел ряд контактов на различных уровнях. Встретился, например, с премьер-министрами Швеции, Чехии и Италии. Была встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Однако во время таких переговоров обычно не принимают каких-то документированных решений. Обмениваются идеями, видением.

Визит президента в Нью-Йорк был сосредоточен не только на Генассамблее ООН. Зеленский еще встречался с украинской диаспорой в США. Были контакты с представителями Государственного департамента Америки. Сейчас трудно с ходу оценить, есть ли какой дипломатический прорыв после этих переговоров. Дипломатия - это игра в длинную. Не стоит ожидать от каждой встречи материальных достижений.

Как прошла встреча Зеленского с Трампом на фоне скандала об импичменте?

- Трамп хотел добиться от Украины расследований в отношении деятельности Джо Байдена. Они его, очевидно, достаточно сильно интересуют. Байден долгое время был его ключевым оппонентом от Демократической партии. Поэтому таким образом хочет получить еще один рычаг давления на него.

Относительно встречи украинского и американского президента - они выглядят как люди, понимающие друг друга. Трамп и Зеленский довольно похожи. За счет своей экспрессивной политики, неопытности, амбициозности.

Украинский президент в Нью-Йорке также встречался с руководителем российского МИД Лавровым. Как прошла эта встреча?

- Она была очень беглая. Фактически стороны договорились дальше договариваться. Россияне сейчас прощупывают почву. Хотят понять, кто такой Зеленский и как с ним говорить, чтобы заставить действовать по плану Кремля. Отправили Лаврова в Нью-Йорк на разведку.

Насколько такие саммиты важные в контексте международной политики?

- Они играют большую роль. Когда лидеры государств договариваются на высшем уровне - между собой - решения будут выполняться значительно быстрее. Бюрократическая процедура работает лучше, чем в случае договоренностей между низшими представителями или даже министрами. Контакты на уровне глав государств - это ключевая и жизненно необходимая составляющая внешней политики для Украины. Мы должны постоянно находиться в фокусе мирового сообщества. Акцентировать внимание на своих проблемах. Зеленскому в Нью-Йорке это сделать удалось.

После его прихода к власти восприятие Украины в мире может измениться?

- Надеюсь, что оно не ухудшится. Это - реальная перспектива. Его предшественник Порошенко был более опытным переговорщиком и дипломатом. Имел личные хорошие контакты со многими мировыми лидерами. Говорил с ними на равных. Условно был своим для западных политиков. Зеленский не имеет такого опыта. Мировые лидеры пока привыкают к нему. Очень важно, чтобы Зеленский продолжал ту внешнеполитическую линию, которую начал его предшественник. Возможно, стоило бы взять ключевых людей из команды бывшего главы страны. С Вадимом Пристайко так и сделали. Но он играл не первую скрипку. Было бы разумно привлекать Павла Климкина, Константина Елисеева. Они производили внешнюю политику Украины долгое время. И она была весьма успешной.

Но визит Зеленского на Генассамблею ООН прошел хорошо. Пока наш президент весьма достойно себя проявляет. Главное, чтобы за хорошими словами были хорошие намерения и дела.

Российская агрессия против Украины продолжается. И это война не только в Украине, это война во всей Европе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на сессии Генассамблеи ООН 25 сентября.