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понедельник, 25 ноября 2019 19:10

Мировой рейтинг процветания: назвали сильные и слабые стороны Украины

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Мировой рейтинг процветания: назвали сильные и слабые стороны Украины
Украина заняла 96 место в мировом рейтинге процветания. Фото: Ukrlib

Украина заняла 96 место среди 167 стран в мировом рейтинге процветания.

За десять лет Украина опустилась в рейтинге на десять позиций, и стоит рядом с Тунисом и Кубой - 95 и 97 место соответственно. Рейтинг составил аналитический центр The Legatum Prosperity.

Сильные стороны Украины - образование (37 место) и условия жизни (69 место), а слабые - социальный капитал, то есть межличностное доверие и доверие к институтам (148 место) и личная безопасность (145 место). В то же время аналитики считают, что в течении десяти лет в стране улучшились условия ведения бизнеса.

Лидерами рейтинга стали Дания, Норвегия и Швейцария. Последние места заняли Центральная Африканская Республика, Йемен и Южный Судан.

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При составлении рейтинга анализируется состояние образования и здравоохранения, уровень безопасности, личной свободы, состояние окружающей среды, качество государственных услуг и то, легко ли в стране заниматься предпринимательством и инновациями.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service повысило прогноз по кредитному рейтингу Украины - со стабильного на позитивный.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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