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воскресенье, 30 августа 2020 03:55

Мировой антирейтинг COVID-19: Украина резко поднялась в списке

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Мировой антирейтинг COVID-19: Украина резко поднялась в списке
Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания

Украина занимает уже 12 место в мировом антирейтинге по количеству новых случаев инфицирования COVID-19. В странах Европы лидерами являются являются Франция, Россия, Украина, Великобритания, Румыния.

По состоянию на 29 августа во 213 странах зафиксировано более 25 млн случаев заражения, из них 243 000 только за минувшие сутки, сообщается на сайте Worldometer.
Лидерами регионального антирейтинга из общего числа выявленных заражений является Россия, Испания и Великобритания, Украина занимает 7 место.

Отметим, что по состоянию на 29 августа во 213 странах зафиксировано 25,1 миллиона случаев заражения. От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 845 365 пациентов, из них 4710 за минувшие сутки. Успешно перенесли болезнь и вылечились 17 млн человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина на 26-м месте в мире по количеству инфицированных Covid-19

Всемирная организация здравоохранения сообщила о замедлении темпов передачи Covid-19 во многих частях мира.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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