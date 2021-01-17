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воскресенье, 17 января 2021 01:56

Мировая киноиндустрия в результате пандемии потеряла 7 миллиардов долларов

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Мировая киноиндустрия в результате пандемии потеряла 7 миллиардов долларов

Мировая киноиндустрия из-за пандемии коронавируса потеряла 7 млрд долларов. Об этом заявили эксперты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), сообщает Центр новостей ООН.

Пандемия COVID-19 нанесла сокрушительный удар по креативной индустрии, в которой во всем мире занято более 30 миллионов человек, в основном молодежь.

ЮНКТАД отслеживает торговлю товарами и услугами в креативной индустрии на протяжении уже почти 20 лет. Все эти годы темпы роста экспорта товаров и услуг в этой сфере часто опережали аналогичные показатели других отраслей.

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Также в 2020 году отмена концертов привела к потере, по меньшей мере, 30 процентов гонораров. Но, несмотря на все эти потери, люди все же как могли поддерживали творческую сферу: покупали книги, смотрели сериалы и фильмы, подключались к цифровым концертам или покупали дизайнерские товары по интернету.

По приблизительным подсчетам пандемия коронавируса обошлась мировой экономике в $10,3 трлн в прошлом году. Экономические потери от пандемии COVID-19 не поддаются точному подсчету. Отчет о глобальных экономических перспективах опубликован Всемирным банком.

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