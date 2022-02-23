 
Ексклюзивы
1/5
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 621
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Просмотров: 1602
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 4680
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 792
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 3870
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 234
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 10441
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
"Путин пытается поднять ставки" – почему в РФ хотят признать так называемые ЛДНР
Просмотров: 2296
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
"Путину дают последний шанс" – почему Запад ждет с введением санкций
Просмотров: 3987
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
"Европа хочет избежать войны. Важно, чтобы это было не за счет Украины" - экс-глава МИД
Просмотров: 900
Фото
Все фото
4
3
60
9
3
Минздрав составил список лекарств на случай чрезвычайной ситуации
Минздрав составил список лекарств на случай чрезвычайной ситуации
Как правильно собрать &quot;тревожный чемоданчик&quot; на случай ЧС
Как правильно собрать "тревожный чемоданчик" на случай ЧС
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
В Евросоюзе прошли масштабные акции в поддержку Украины
Фотоловушка в Чернобыле &quot;поймала&quot; детеныша лошадей Пржевальского
Фотоловушка в Чернобыле "поймала" детеныша лошадей Пржевальского
Видео
Все видео
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"Это наш код" - звезды, политики и церковь поздравляют с Днем украинского языка
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
С фирменной "улыбкой": украинским полярникам позировал морской леопард
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
Жена Медведчука тайно уехала из Украины - СМИ
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
Интервью
1/5
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 3222
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2286
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 720
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2367
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 1098
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
Просмотров: 990
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
среда, 23 февраля 2022 13:39

Минздрав составил список лекарств на случай чрезвычайной ситуации
4

  Комментировать

Министерство здравоохранения опубликовало рекомендации по содержанию набора для оказания первой помощи.

Он поможет подготовиться к любой чрезвычайной ситуации природного, техногенного или военного характера, сообщает Минздрав.

"В любой чрезвычайной ситуации сохраняйте спокойствие. Залог вашего спокойствия - готовность к непредвиденным событиям. Укомплектованная аптечка и умение ею пользоваться - одно из звеньев такой готовности", - говорится в сообщении.

На случай чрезвычайной ситуации в аптечке, рассчитанной на четырех человек, должны быть:

Фото: Минздрав

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как правильно собрать "тревожный чемоданчик" на случай ЧС

При составлении и использовании аптечки нужно учесть:

- перчатки следует выбирать нитриловые или виниловые, не припудренные, своего размера;

- гормональная мазь нужна в случае укусов насекомых или контактов с ядовитыми растениями, сопровождающихся зудом;

- для обработки ран лучше использовать антисептики с содержанием хлоргексидина, водного раствора йода, октенидина дигидрохлорида;

- для дезинфекции рук следует использовать спиртовые антисептики;

- для снижения температуры тела и снятия болевого синдрома подойдут ибупрофен или парацетамол, согласно инструкции или рекомендаций врача;

- для детей важно предусмотреть наличие жаропонижающих в суспензии или суппозиториях;

- энтеросорбенты следует использовать в случае пищевых отравлений, диареи.

Положите в аптечку запас лекарств, которые принимаете на постоянной основе. Для людей с артериальной гипертензией и/или сахарным диабетом рекомендуют взять в аптечку тонометр и глюкометр с запасом тест-полосок и элементов питания при необходимости.

В связи с обострением ситуации на Донбассе и угрозой полномасштабного вторжения РФ в Украину граждане должны быть готовы к чрезвычайным ситуациям. Подготовиться можно дома, говорят в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Нужно узнать, где ближайшее укрытие, проверить запасные выходы из помещений, сделать запасы воды и продуктов, собрать аптечку, позаботиться о средствах пожаротушения, альтернативном освещении и отоплении, собрать самые необходимые вещи и документы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Минздрав составил список лекарств на случай чрезвычайной ситуации». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
февраля

Начали массовую вакцинацию детей от смертельной болезни

Самое читаемое
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей Просмотров: 17001
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине 6 Просмотров: 14626
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой Просмотров: 14445
Венгрия и еще две страны ЕС не поддержали жесткие санкции против РФ
Венгрия и еще две страны ЕС не поддержали жесткие санкции против РФ Просмотров: 13212
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
 Просмотров: 12852
Общество
Великобритания предоставит Украине новое оборонное вооружение
Великобритания предоставит Украине новое оборонное вооружение Просмотров: 612
Путин согнал практически весь флот в Украину
Путин согнал практически весь флот в Украину Просмотров: 1125
Чрезвычайное положение не повлияет на жизнь людей - Шмыгаль
Чрезвычайное положение не повлияет на жизнь людей - Шмыгаль Просмотров: 288
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
 Просмотров: 1611
На железнодорожных вокзалах будут учить доврачебной помощи
На железнодорожных вокзалах будут учить доврачебной помощи Просмотров: 54
Больше всего комментируют
6
Путин признал ОРДЛО и открыто пригрозил Украине
4
Порошенко требует заняться "большим строительством" армии
3
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
2
Русскоязычный "Дом" хотят сделать общенациональным
2
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
Голосов: 58689
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть