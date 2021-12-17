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пятница, 17 декабря 2021 15:31

Минздрав расширил перечень профессий с обязательной прививкой

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Минздрав расширил перечень профессий с обязательной прививкой
Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования. Фото: pixabay.com

В Украине расширили список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации против коронавируса.

Изменения вступят в силу через месяц, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения 17 декабря.

"Девять из 10 госпитализированных - невакцинированные. Это решение необходимо для защиты жизни и здоровья украинцев", - отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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На период действия карантина обязательной Covid-вакцинации также будут подлежать работники:

- органов местного самоуправления;

- учреждений здравоохранения государственной и коммунальной форм собственности;

- коммунальных предприятий, учреждений и организаций.

Работников вышеуказанных учреждений, которые не сделают Covid-прививку, отстранят от работы без сохранения зарплаты.

Сейчас в перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации, входят работники социальной сферы, реабилитационных центров, Укрпочты, Укрзализныци, чиновники, а также персонал учебных заведений.

За сутки вакцинировали около 133 тыс. украинцев. Почти 44 тыс. получили первую дозу и более 89 тыс. вторую дозу вакцины. Полностью вакцинировались более 14,3 млн украинцев или 41,3% взрослого населения.

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Дата
17
декабря

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