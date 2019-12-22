Минобразования в 2020 году проведет аудит профтехучилищ

Минобразования проверит профтехучилища. Фото: РБК

Министерство образования и науки запланировало на 2020 год проведение аудита в более, чем 740 заведениях профобразования.

Цель проверки профтехучилищ - получить данные для определения лучших, где могут быть сконцентрированы ресурсы государства и ученики, сообщает пресс-служба ведомства.

"Необходимость аудита в том, чтобы иметь объективный срез среди работающих заведений. Поставив всех в равные условия оценки, мы сможем выявить наиболее способных и эффективных. Далее, проанализировав результаты, мы предоставим рекомендации местным управленцам по организации работы сети. Как результат, конкурентные заведения смогут получать больше ресурсов для развития и подготовки учащихся ", - отметил заместитель министра образования и науки Петр Коржевский.

Аудит будет состоять из двух частей - анкетирования учреждений и региональных обсуждений.

Начать аудит планируется в январе 2020 года.

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В 2020 году МОН изменит принцип распределения средств для открытия учебно-практических центров в учреждениях профобразования.