Минобороны позволили тайно награждать огнестрельным оружием

Суд разрешил не разглашать, кого награждают оружием. Фото: proxy10.online.ua

Верховный суд Украины разрешил и в дальнейшем выдавать наградное огнестрельное оружие от министра обороны, не афишируя данные о получателе.

"Информацией с ограниченным доступом" также является то, откуда среди наградных "огнестрелов" берутся экземпляры, которых нет на вооружении ВСУ и подразделений Минобороны, сколько денег и из каких фондов тратят, чтобы купить это оружие, пишут "Українські новини".

"Судами предыдущих инстанций была должным образом исследована суть такой информации, а также доказательства того, что разглашение запрашиваемых сведений противоречит задачам охраны ответчикам интересов государства. Поэтому, коллегия судей считает, что ответчиком правомерно отказано истцу в предоставлении в полном объеме информации на основании отнесения ее к персональным данным " - пишет в тексте постановления суда.

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Решение не объясняет, какой является угроза для государства от информации о награждении политиков, бизнесменов и других гражданских лиц, не состоящих на военной службе и не имеющие отношения к выполнению оперативных задач.

"Суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены в решении или постановлении суда или отклонены им, решать вопрос о достоверности того или иного доказательства, о преимуществе одних доказательств перед другими, собирать или принимать к рассмотрению новые доказательства или дополнительно проверять доказательства "- уточняется в решении коллегии ВС.

Ящик с 20 гранатами на черном рынке можно купить за $200. Об этом рассказывает коллекционер оружия Андрей Кутьин. Продавцы наградного или лимитированного оружия могут просить за единицу $2-5 тыс.