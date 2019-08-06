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вторник, 06 августа 2019 18:26

Минобороны нарушило процедуру приказа по питанию в армии - ОАСК

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Минобороны нарушило процедуру приказа по питанию в армии - ОАСК
Фото: ukr.media

Окружной административный суд Киева своим решением не останавливал реформу питания в Вооруженных Силах Украины, а рассматривал исключительно правомерность принятия соответствующего приказа Министерством обороны Украины.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАСК, опубликованном на официальном сайте учреждения, сообщают "Українські новини".

"Акцентируем внимание на том, что предметом иска является сама процедура принятия приказа, а не его содержание. В данном деле суд не рассматривает и не предоставляет оценки непосредственно проведенной реформе системы питания в Вооруженных Силах Украины, а только анализирует соблюдение Министерством обороны Украины законодательно установленного порядка принятия обжалуемого приказа", - сказано в заявлении.

В пресс-службе Окружного админсуда отметили, что в суде рассматривается правомерность процедуры принятия приказа Минобороны о переходе на новую систему питания.

В частности, в суде напомнили, что по мнению истца, ответчиком (Министерством обороны Украины, - ред.) были допущены следующие нарушения профильного закона:

- проект приказа не был обнародован для обсуждения физическими и юридическими лицами;
- приказ не был согласован с Государственной регуляторной службой;
- приказ не был включен в план подготовки проектов регуляторных актов.

Учитывая указанное, суд принял доводы истца во внимание, и вынес определение об обеспечении иска.

Напомним, речь идет об обжаловании приказа Министерства обороны Украины "О переходе воинских частей Вооруженных сил Украины на систему продовольственного обеспечения с применением каталога продуктов питания в 2019 году", дело рассматривал Окружной административный суд г. Киева.

По состоянию на 6 августа 2019 отсутствует информация об обжаловании Министерством обороны Украины в апелляционной инстанции постановления об обеспечении иска.

В суде сообщили, что Минобороны не обжаловало постановление об обеспечении иска.

Суд определит правомерность принятия этого приказа уже через неделю, 13 августа в 14.00. Заседание может посетить каждый желающий, сообщили в пресс-службе.

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Дата
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