Минкульт объяснил, почему подаренную Лаврову икону должны вернуть Украине

Икона является украинской собственностью. Фото: pravda.com.ua

Печать на иконе, которую подарили российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову в Боснии и Герцеговине, указывает на собственность Украины.

Это печать Одесской краевой комиссии по охране памятников материальной культуры и природы, которая была создана 1926 года при Одесском историко-археологическом музее, рассказала заместитель министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, сообщает "Европейская правда".

"За период работы с 1926-го до 1930 года эта комиссия обнаружила, составила списки памятников культуры во всех округах в пределах своей ответственности, взяла их на учет и под государственную охрану. Факт наличия печати краевой комиссии на иконе указывает на то, что эта икона является собственностью государства Украина", - отметила Фоменко.

Министерство готовит запросы в Государственный архив Одесской области, Одесского археологического музея, Национального музея истории Украины, других музейных учреждений для получения архивных материалов о деятельности краевой комиссии, информации о учтенных ею культурных ценностях, а также для четкой идентификации иконы, рассказали в пресс-службе МКИП.

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Также министерство готовит ряд писем в правоохранительные органы, СБУ, Нацполицию, СВРУ с просьбой отреагировать в пределах компетенции. Нужно установить, как и когда эта икона попала в другую страну.

Посольство Украины в Боснии и Герцеговине попросили Министерство иностранных дел страны объяснить, почему главе МИД России Сергею Лаврову подарили 300-летнюю украинскую икону из Луганска.