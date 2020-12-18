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пятница, 18 декабря 2020 02:24

Министр обороны таки встретится с Бутусовым

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Министр обороны таки встретится с Бутусовым
Бутусов и Таран встретятся в субботу. Фото: espreso.tv

Глава Министерства обороны Андрей Таран встретится с журналистом Юрием Бутусовым 19 декабря.

"Встреча министра обороны с Юрием Бутусовым состоится в эту субботу, 19 декабря. Будут предметно обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества. Тональность предварительного дискурса была эмоциональной и неуместной. Минобороны приветствует взаимную готовность к диалогу", - сообщает Минобороны в Фейсбук.

Ранее МОУ пригласило редактора издания Цензор.net Юрия Бутусова, который известен своей критической позицией относительно реформ в сфере обороны, обнять одну из должностей в ведомстве.

Впоследствии в Минобороны заявили, что у них отсутствуют вакансии, которые соответствовали бы уровню амбиций и компетенции Бутусова. В министерстве пояснили, что у него, по оценке кадрового органа МОУ, отсутствуют "соответствующие профессиональные основания".

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Бутусов заявил, что подает иск в суд и требует публичных извинений от Минобороны.

Юрий Бутусов - журналист, главный редактор сайта Цензор.НЕТ, обозреватель "Зеркала недели". Пишет о внутриполитической ситуации в Украине: самые громкие скандалы, коррупционные сделки, подкуп избирателей, плюсы и минусы кандидатов на различные государственные должности. Также писал о военном конфликте на Донбассе, автор серии очерков о событиях Революции Достоинства.

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