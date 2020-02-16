Министр обороны поднял вопрос партнерства с НАТО

Министр имел встречи в Мюнхене. Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время Мюнхенской конференции по безопасности озвучил надежды Киева получить военно-политическую поддержку Германии в вопросе обретения Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

Загороднюк поблагодарил министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр за усилия ФРГ в прекращении агрессии РФ против Украины и восстановления территориальной целостности в рамках "нормандского формата", сообщает пресс-служба Минобороны.

Министры обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества. Загороднюк пригласил Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетить Украину с визитом.

Министр обороны Украины отдельно встретился в Мюнхене с главой Минобороны Финляндии Антти Кайкконен.

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"Стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран. Акцентировалось внимание на вопросах противодействия гибридным угрозам", - говорится в сообщении Минобороны.

Главы министерств обсудили дальнейшее сотрудничество Украины и Финляндии в подготовке военнослужащих к участию в миротворческих миссиях, совместное участие в международных военных учениях и операциях по поддержанию мира и безопасности, сотрудничество в области военного образования и профессиональной подготовки военнослужащих.

Украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев. После "нормандского" саммита в Париже количество жертв среди украинцев сначала снизилась, однако впоследствии она снова выросла в январе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время украинского ланча в Мюнхене.