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воскресенье, 16 февраля 2020 12:26

Министр обороны поднял вопрос партнерства с НАТО

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Министр обороны поднял вопрос партнерства с НАТО
Министр имел встречи в Мюнхене. Фото: УНИАН

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк во время Мюнхенской конференции по безопасности озвучил надежды Киева получить военно-политическую поддержку Германии в вопросе обретения Украиной статуса партнера НАТО с расширенными возможностями.

Загороднюк поблагодарил министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр за усилия ФРГ в прекращении агрессии РФ против Украины и восстановления территориальной целостности в рамках "нормандского формата", сообщает пресс-служба Минобороны.

Министры обсудили перспективные направления двустороннего сотрудничества. Загороднюк пригласил Аннегрет Крамп-Карренбауэр посетить Украину с визитом.

Министр обороны Украины отдельно встретился в Мюнхене с главой Минобороны Финляндии Антти Кайкконен.

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"Стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран. Акцентировалось внимание на вопросах противодействия гибридным угрозам", - говорится в сообщении Минобороны.

Главы министерств обсудили дальнейшее сотрудничество Украины и Финляндии в подготовке военнослужащих к участию в миротворческих миссиях, совместное участие в международных военных учениях и операциях по поддержанию мира и безопасности, сотрудничество в области военного образования и профессиональной подготовки военнослужащих.

Украинская власть ведет переговоры о возвращении 200 заключенных Россией украинцев. После "нормандского" саммита в Париже количество жертв среди украинцев сначала снизилась, однако впоследствии она снова выросла в январе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время украинского ланча в Мюнхене.

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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