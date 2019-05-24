Министр Маркарова отказалась прокомментировать связи с Клюевыми. Фото: Journalist

В Министерстве финансов Украины не ответили на информационный запрос журналистов о сотрудничестве министра Оксаны Маркаровой с компанией "Восход Солар", сообщили "Факты ICTV" 24 мая, передает Gordonua.

В документе, датированном 17 апреля 2019 года, редакция, в частности, запросила у Маркаровой такую информацию:

"СМИ сообщали, что в 2012 году акционеры банка "Актив-Банк", которыми являются известные политические деятели Андрей и Сергей Клюевы, назначили вас главой наблюдательного совета этого финансового учреждения. Были ли вы знакомы с кредитной задолженностью группы компаний братьев Клюевых Active Solar, в которую входила фирма "Восход Солар"? В частности, в контексте возможного погашения ею кредитных обязательств перед "Актив-Банком"? В сентябре 2014 года банк "Актив-Банк" приняла временная администрация согласно решению НБУ. Перед этим, летом 2014 года, компания "Восход Солар" делает попытку не возвращать кредит на сумму 9,6 млн долларов путем применения схем взаимозачета со связанными лицами. Что именно было известно вам, как главе наблюдательного совета банка, об этой операции?" – сказано в информационном запросе, фото которого редакция "Фактов ICTV" опубликовала на своем сайте.





Журналисты заявили, что на их вопросы министр финансов ответа не дала.

"Также журналист дозвонился до бывшего собственника "Актив-Банка" Дениса Волынца с просьбой прокомментировать выдачу кредита компании "Восход Солар", а также попытку взаимозачета по кредитной задолженности летом 2014 года со стороны последней, которую уже временная администрация "Актив-Банка" и ФГВ (Фонд гарантирования вкладов физлиц. – Ред.) сочли несостоятельной. Однако Волынец, который на то время был владельцем банка, отказался комментировать ситуацию", – сказано в материале.

"Восход Солар" производит солнечную энергетику, "Факты ICTV" отмечают, что компания входила в холдинг братьев Клюевых Active Solar, но они покинули Украину после Революции достоинства, а их бизнес обанкротился.

"80% "Восход Солар" отдали за долги китайской корпорации CNBM, которая сегодня заявила о начале международных судебных процессов в отношении всех причастных к незаконным действиям с ее активами в Украине. 20% активов находятся в собственности международного фонда, за которым могут стоять Клюевы. Они до сих пор оказывают ключевое влияние на предприятие", – утверждают авторы.