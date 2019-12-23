Министр Криклий хочет уволить главу Укрзализныци Кравцова

Евгений Павлович Кравцов — председатель правления АО "Укрзализныця". Фото: Бизнес Лига.нет.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий хочет уволить главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова за масштабную коррупцию в сфере грузовой перевозки.

"Многие замечания получали мы от рынка. Особенно то, что касается грузовых перевозок. Потому что понятно, что в пассажирских перевозках много бытовой коррупции. Такой более мелкой. Я понимаю, что там труднее контролировать. А в грузоперевозке фактически за доступы к локомотивам, к перевозкам, для того, чтобы можно было тебе, как бизнесу, обеспечить эту перевозку, - это, к сожалению, было во взятках", - пояснил Криклий в сюжете завтрак с 1 + 1.

По словам министра , решение об увольнении должен принять Наблюдательный совет. Для этого Министерство принимает все необходимые меры и доводит до членов совета все причины, по которым Кравцов должен быть освобожден.

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В начале декабря глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов попросил рассмотреть вопрос об увольнении его с должности руководителя "Укрзализныци". Глава УЗ обратился в Наблюдательный совет "Укрзализныци" с просьбой рассмотреть вопрос его увольнения. Перед тем 15 ноября глава правительства Алексей Гончарук анонсировал принятие решения о смене руководства "Укрзализници". По его словам, работники предприятия жалуются на "дикую коррупцию", ведь менеджмент "занимается своими карманами, а не тем, как идут дела в "Укрзализныце". Так он прокомментировал то, что протестующие обвинили директора УЗ Евгения Кравцова в коррупции.