Министерство ветеранов попросило отнестись с пониманием к "подрывнику Кабмину"

К "подрывнику Кабмина" просят отнестись с пониманием. Фото: Гордон

Министерство ветеранов обратилось в Офис генерального прокурора с просьбой учесть психоэмоциональное состояние человека, задержанного с гранатой в Кабмине.

"Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и председатель Консультативного совета при президенте по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины направили обращение в Офис генпрокурору с просьбой учесть психоэмоциональное состояние ветерана русско-украинской войны господина Владимира во время совершения действий в здании КМУ", - сообщает пресс-служба Минветеранов.

Его представители и члены Консультативного совета при президенте по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины уже поговорили с задержанным.

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4 августа в здание Кабинета министров Украины в Киеве пришел мужчина с предметом, похожим на гранату. Он заявил о захвате помещения и грозит подрывом. В Кабинет министров прибыли спецподразделения полиции. Правоохранители вступили в переговоры с мужчиной. Впоследствии злоумышленника задержали.