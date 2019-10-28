Министерство культуры приняло решение относительно хора им. Веревки

Хор Веревки не будут наказывать. Фото: Корреспондент

Министр культуры Украины Владимир Бородянский заявил, что не собирается применять к хору Веревки административных наказаний после песни о поджоге дома бывшего главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Песня о Гонтареву была "недопустимой", сообщает "Радио Свобода".

"То, что произошло, на мой взгляд, недопустимо. Оно не смертельно, оно недопустимо. Я считаю, что надо сделать выводы всем и больше так не делать", - заявил Бородянский.

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Ранее стало известно, что "Квартал 95" не собирается извиняться за номер о поджоге дома Гонтаревой.