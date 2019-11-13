Минеру моста метро продлили меру пресечения

Суд продлил арест Алексея Белько, который 18 сентября сделал ложное сообщение о заминировании моста метро в Киеве.

Меру пресечения продолжили на два месяца. Соответствующее решение в среду, 13 ноября, принял Днепровский районный суд Киева. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Подозреваемый будет находится под стражей до 12 января 2020 года", - говорится в сообщении.

Как отмечается, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия" и ч. 4 ст. 296 "Хулиганство с применением огнестрельного оружия".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В полицию поступило сообщение о заминировании посольства США

18 сентября 42-летний Алексей Белько на 4 часа заблокировал движение автомобилей и поездов метрополитена по мосту метро в столице. Угрожал взорвать. Чтобы его задержать, полицейские провели специальную операцию.

20 сентября Днепровский районный суд Киева избрал Бельку меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внести 288 тыс. грн залога.