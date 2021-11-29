Минцифра представила новые услуги "Дії"

Обновления должны вступить в силу до февраля 2021 года. Фото: "Дія"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал об услугах, которые вскоре появятся в приложении "Дія".

1 декабря запустят бета-тестирование смены места регистрации. Владелец помещения должен будет подтвердить электронной подписью прописку, сказал министр Online Summit 2021.

Добавят уведомления о кредитной истории. Они помогут бороться с фальсификацией. Если банк проверяет кредитную историю – вам поступит уведомление. Это может быть сигналом мошенничества.

Будут оповещения о судебных заседаниях. Это первая судебная услуга.

Автоматически будут поступать уведомления об исполнительных производствах. Не нужно будет самому заходить в приложение и проверять.

Обновят электронную подпись. Крутить головой будет не нужно.

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В скором времени можно будет через "Дію" получить справку о несудимости.

Эти услуги должны появиться до февраля 2022 года.

Через "Дію" с сегодняшнего дня можно получить новые социальные услуги. Добавили оформление субсидии, назначение и перерасчет пенсии, получение справок о трудовом и страховом стаже, сообщила министр социальной политики Марина Лазебна на Online Summit 2021 года.