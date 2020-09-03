Миллионы украинцев живут в постоянном стрессе - исследование

Лишь 28% украинцев в возрасте до 40 считают стресс уважительной причиной, чтобы взять отпуск или отгул на работе. Фото: pixabay.com

38% украинцев в возрасте от 25 до 40 лет испытывают постоянную тревогу за свое будущее. Главная причина - переживания о семейном благополучии.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного международной консалтинговой компанией Deloitte, передает "Новое время".

Компания ориентировалась на миллениалов (люди, рожденные с 1983 по 1994 годы) и поколение Z (рожденные с 1995 по 2003). Совокупно эти поколения в Украине насчитывают около 14 млн человек. Из них 10 млн - миллениалы, которые составляют основу рабочей силы страны.

Установлено, что часть молодых украинцев находится в состоянии стресса из-за пандемии. Но таких среди них меньше, чем среди сверстников на Западе. 44% миллениалов во всем мире отмечают, что постоянно испытывают тревогу за свое будущее, в Украине таких - 38%. Для украинских миллениалов главным фактором стресса является беспокойство о благосостоянии семьи. Об этом сказали 80% опрошенных. Из них о долгосрочной финансовой стабильности мечтают 66%. При этом лишь 28% украинцев в возрасте до 40 считают стресс уважительной причиной, чтобы взять отпуск или отгул на работе.

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Американские ученые исследовали роль социального окружения для здоровья. Счастье партнера имеет большее влияние на продолжительность жизни другого, чем личная удовлетворенность. Удовлетворенность жизнью связана с поведением, которое может повлиять на здоровье, диету и физическую активность. Но если один партнер находится в депрессии, то депрессия угрожает и второму.