Михаил Поплавский читает лекции в Лондоне

Михаил Поплавский преподает в Лондоне антикризисный менеджмент и социально-корпоративную ответственность. С Apsley Business School он подписал контракт на пять лет.
Фото с Инстаграм М. Поплавского
Академический директор Apsley Business School Себастьян Фуллер отметил, что они рассчитывали на успех почетного профессора, ведь он является успешным антикризисным менеджером, однако популярность среди студентов и реакция аудитории превзошли все ожидания.
"Это большая честь принимать профессора Поплавского в Лондонской бизнес-школе "Apsley". Студенты-магистры очень рады встрече с ним и благодарны за возможность послушать его лекции, собственную формулу счастья. Это чрезвычайное событие и опыт. Мы с нетерпением ждем нового приезда профессора Поплавского", – сказал Себастьян Фуллер.
Михаил Поплавский также поделился впечатлениями от лекции и общения с лондонскими студентами-магистрами. Он отметил, что встреча вышла за рамки обычной лекции. Студенты были очень активны и заинтересованы. Это была откровенная дискуссия. "Мне интересно было услышать мнения молодых людей, поделиться с ними практическим опытом. В учебниках они такого не прочитают", – прокомментировал Михаил Поплавский.
На видео с лекции ярко видно, как радушно встречают магистры Михаила Поплавского.
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Я отримав величезне задоволення від спілкування зі студентами-магістрами з різних куточків світу (Оман, Індія, Сербія, Чехія, Словаччина, Італія, Польща, Австрія, Боснія і Герцеговина, Туреччина, Велика Британія та ін.) в Apsley Business School (Лондон, Велика Британія). Ми домовилися про обмін студентами. В Університеті культури теж є, чому навчитися і що показати закордонним колегам. Я люблю працювати з молоддю і мені приємно ділитися з ними власним досвідом та знаннями з антикризового менеджменту, піару, брендингу, іміджу і репутації! @apsleylondon #poplavskiy #університеткультури #apsleylondon #apsleybusinessschool
"Я получил огромное удовольствие от общения со студентами-магистрами из разных уголков мира (Оман, Индия, Сербия, Чехия, Словакия, Италия, Польша, Австрия, Босния и Герцеговина, Турция, Великобритания и др.) в Apsley Business School (Лондон, Великобритания). Мы договорились об обмене студентами.
В Университете культуры тоже есть, чему научиться и что показать зарубежным коллегам. Я люблю работать с молодежью и мне приятно делиться с ними своим опытом и знаниями по антикризисному менеджменту, пиару, брендингу, имиджу и репутации", – написал в своем Instagram Михаил Поплавский.
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