Михаил Поплавский читает лекции в Лондоне

Я отримав величезне задоволення від спілкування зі студентами-магістрами з різних куточків світу (Оман, Індія, Сербія, Чехія, Словаччина, Італія, Польща, Австрія, Боснія і Герцеговина, Туреччина, Велика Британія та ін.) в Apsley Business School (Лондон, Велика Британія). Ми домовилися про обмін студентами. В Університеті культури теж є, чому навчитися і що показати закордонним колегам. Я люблю працювати з молоддю і мені приємно ділитися з ними власним досвідом та знаннями з антикризового менеджменту, піару, брендингу, іміджу і репутації! @apsleylondon #poplavskiy #університеткультури #apsleylondon #apsleybusinessschool