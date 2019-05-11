Михаил Поплавский читает лекции в Лондоне

Михаил Поплавский преподает в Лондоне антикризисный менеджмент и социально-корпоративную ответственность. С Apsley Business School он подписал контракт на пять лет.

Фото с Инстаграм М. Поплавского

Академический директор Apsley Business School Себастьян Фуллер отметил, что они рассчитывали на успех почетного профессора, ведь он является успешным антикризисным менеджером, однако популярность среди студентов и реакция аудитории превзошли все ожидания.

"Это большая честь принимать профессора Поплавского в Лондонской бизнес-школе "Apsley". Студенты-магистры очень рады встрече с ним и благодарны за возможность послушать его лекции, собственную формулу счастья. Это чрезвычайное событие и опыт. Мы с нетерпением ждем нового приезда профессора Поплавского", – сказал Себастьян Фуллер.

Михаил Поплавский также поделился впечатлениями от лекции и общения с лондонскими студентами-магистрами. Он отметил, что встреча вышла за рамки обычной лекции. Студенты были очень активны и заинтересованы. Это была откровенная дискуссия. "Мне интересно было услышать мнения молодых людей, поделиться с ними практическим опытом. В учебниках они такого не прочитают", – прокомментировал Михаил Поплавский.

На видео с лекции ярко видно, как радушно встречают магистры Михаила Поплавского.

"Я получил огромное удовольствие от общения со студентами-магистрами из разных уголков мира (Оман, Индия, Сербия, Чехия, Словакия, Италия, Польша, Австрия, Босния и Герцеговина, Турция, Великобритания и др.) в Apsley Business School (Лондон, Великобритания). Мы договорились об обмене студентами.

В Университете культуры тоже есть, чему научиться и что показать зарубежным коллегам. Я люблю работать с молодежью и мне приятно делиться с ними своим опытом и знаниями по антикризисному менеджменту, пиару, брендингу, имиджу и репутации", – написал в своем Instagram Михаил Поплавский.