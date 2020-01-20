МИД требует от Британии изъять трезубец из списка экстремистских символов

Министерство требует пояснений. Фото: "Главное"

Министерство иностранных дел Украины требует исключить изображение герба Украины из "Руководства по противодействию экстремизму", распространенного правоохранительными органами Великобритании.

"Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского Форин Офиса и полиции. Выходим из того, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта, требуем исключить украинскую государственную символику из пособия", - говорится в комментарии, размещенном на сайте МИД Украины в понедельник.

В министерстве подчеркнули, что государственный герб Украины ведет свое начало из Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев, широко используется государственными органами власти и общественностью.

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"Любое связывания Государственного герба Украины с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", - подчеркивает украинский МИД.

Британская полиция включила в антитеррористическое пособие ряд ненасильственных организаций и символов. Сообщество по защите окружающей среды Greenpeace назвали террористической. В части с татуировками изобразили герб Украины, подписанный: "Украинский трезубец (националистический)".