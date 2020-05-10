МИД объяснил ситуацию с выпуском украинцев за границу

МИД не регулирует пропуск за границу. Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министерство иностранных дел заявило, что не существует общих ограничений выезда граждан Украины за границу.

В принятии решения о авиарейах МИД выполняет лишь функцию коммуникатора, сообщает "Европейской правде" пресс-служба МИД.

Посольство Великобритании ранее публиковало официальное сообщение о том, что Украина запрещает выезд своих граждан без разрешения МИД.

В министерстве настаивают, что это ограничение касается только пересечения границы в закрытых пунктах пересечения, прежде всего в аэропортах.

"Действующим законодательством не установлено никаких дополнительных ограничений выезда граждан Украины за границу. В условиях противодействия распространению эпидемии коронавируса в Украине, Правительство приняло решение о закрытии отдельных пунктов пропуска через государственную границу, в частности, для воздушного сообщения", - говорится в пояснении.

МИД проинформировало иностранные дипломатические представительства лишь о перечне этих пунктов.

Ограничения касаются именно этих пунктов пересечения границы, прежде всего аэропортов. Информация посольства Великобритании, о том, что ограничения касаются также пересечения наземной границы, является ложным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцев вывозят на заработки за границу

МИД не предоставляет разрешения или отказы в разрешении на выезд за границу и не передают такую ​​информацию дипучреждениям.

"Другой информации об ограничении выезда за границу или необходимости получения от Министерства иностранных дел Украины разрешений на выезд граждан Украины, в частности тем, которые имеют вид на жительство за рубежом, МИД не давало", - пояснили в пресс служба МИД.

МИД является коммуникатором, передающим информацию от посольств в другие органы власти, которые имеют право принимать необходимые решения.

"В условиях пандемии коронавируса МИД выполняет коммуникационную функцию между центральными органами исполнительной власти, осуществляющих свои полномочия в сфере обеспечения перевозки пассажиров и охраны государственной границы, и иностранными дипломатическими представительствами в Украине", - говорится в сообщении.

В Украине запрещают выезд граждан без отдельного разрешения Министерства иностранных дел. Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Facebook.