"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Ленона и был ли золотой унитаз и батон

18 февраля 2014 года начались расстрелы на Майдане. Последующие три дня считают наиболее кровавыми в истории революции достоинства. От столкновений с "беркутовцами" и "титушками" погибли более 100 протестантов.

22 февраля 2014 года бывший президент Виктор Янукович скрылся из своей резиденции в "Межигорье" и улетел из страны. Вещи из поместья вывозили грузовиками. Последняя покинула территорию около 04:00. Виктор Федорович жил в имении с 2002 года. До этого здесь находилась правительственная резиденция – государственные дачи.

Уже утром территорию начали штурмовать активисты Майдана, а на дом Януковича установили украинские флаги. Очевидцы рассказывали о горах золота и ценных вещах стоимостью в миллионы долларов, в частности золотой унитаз и знаменитый золотой батон. Однако некоторые активисты начали грабить дом и территорию и до сих пор неизвестно, что и в каком количестве исчезло. 23 февраля Верховная Рада приняла постановление о передаче "Межгорья" в госсобственность.

На территории, огражденной пятиметровым забором, расположен яхтенный причал, конный клуб, тир, теннисный корт. Есть медицинская лаборатория, оранжерея, собственный зоопарк, оздоровительный спа-центр и другие развлекательно-туристические комплексы, а также охотничьи угодья.

С 2014 года 140 га территории "Межигорья" открыли для посетителей, а заботятся о нём майдановцы, которые создали специальную общину. Сегодня за вход просят заплатить 150 гривен. Каждый день летом сюда приходят тысячи посетителей, однако вырученных денег не хватает даже на содержание парка.

Уже восемь лет у бывшей резиденции Виктора Януковича нет официального статуса. 17 февраля 2022 стало известно, что Кабинет министров предлагает превратить "Межигорье" в памятник садово-паркового искусства.

Корреспонденты Gazeta.ua побывали в Межигорье и узнали, что изменилось в парке после побега Януковича и с какими проблемами сталкиваются в управлении огромной территорией.

КАПИЩА ЯЗЫЧНИКОВ

Добраться до прежней резиденции Януковича без собственного авто не так уж просто. До ул. Полевой села Петровцы можно добраться маршруткой из Киева. Оттуда около 40 мин нужно идти пешком.

Автор: Кристина Ямбор Ворота в резиденцию Януковича и "пеньков", на которых он прыгал, чтобы продемонстрировать физическую подготовку

До въезда в парк ведет асфальтированная ровная дорога, по обе стороны которой густо раскинулись трехэтажные и четырехэтажные частные дома. Среди них и несколько недостроев, новых коттеджей и старых одноэтажных построек. Имения справа ограждены высоким сетчатым забором, а на воротах надпись: "Объект под охраной".

На входе в Межгорье на двух подвижных колоннах разместили рекламные баннеры частной школы. Слева стоят два небольших киоска с напитками, хот-догами, шаурмой и пиццей, но очереди из покупателей не видно.

Под высокими железными воротами и деревянной скамейкой сидит яркая брюнетка в черном длинном платье и высокий седой мужчина с бейджем на шее.

– Я вам здесь все расскажу, – говорит он и поправляет на носу широкие круглые очки. Жмурится. – Вы знаете, что здесь находится святыня?

Называет себя Геннадием Межигорским (настоящая фамилия Николаенко – Gazeta.ua). Родился в селе Петровцы. Уже больше 14 лет изучает историю резиденции. В 2014 году вместе с волонтерами пришел стеречь усадьбу. За экскурсию берет 150 грн.

- "Межигорье" - это украинский Иерусалим. Это территория, где надо ходить на коленях, – широко разводит руками, очерчивая окружающие пейзажи. - Километра полтора-два отсюда по руслу Днепра затоплено село, которое когда-то называлось Ольжичи. Детство княгини Ольги, которая была крещена второй после Аскольда, а за ней ее внук – Владимир Великий, прошло именно здесь. Километра три отсюда было село Сваровля. Эти территории когда-то намаливались язычниками неизвестно, сколько лет или веков. Если брать в общем-то по христианству, то эта территория намаливалась 1033 года.

Автор: Кристина Ямбор На фото экскурсовод резиденции Геннадий Межигорский. Мужчина изучает историю этой местности уже более 14 лет

Проходим кирпичное здание на входе, где сидит охрана. Здесь проверяют билеты у посетителей, которые можно купить рядом в кассе. Слева дорога ведет вдоль высокого железного забора со шпилями, на которых раньше была колючая проволока. Первыми туристов встречают открытые черные кованые ворота с фигурными деталями, позолоченными цветами и пальмовыми ветвями. За ними - дорога к пням, по которым прыгал Янукович, демонстрируя, как поддерживал физическую форму.

В прошлые времена на территории "Межигорья" располагались шесть христианских храмов и Межигорский Спасо-Преображенский монастырь, говорит Геннадий.

Автор: Кристина Ямбор За озером, где плавают дикие утки, возвышается бывший четырехэтажный деревянный дом Виктора Федоровича - "Хонка". Теперь здесь находится настоящий "Музей коррупции"

- Здесь похоронено 688 душ духовенства, три последних архимандрита. Вертолетка – это кладбище, где были похоронены более 1500 тысяч казачества. Когда Владимир принимал крещение и возвращался, вместе с ним сюда пришли первые христиане. Когда пришли коммунисты, в 1917 году обследовали территорию "межи гор" и хотели поставить здесь больницу. Если выйти через черный вход и спуститься вниз к оврагу, то там сегодня стоит церковь - Колокольня, которую Шевченко вспоминает в поэме "Монах". Если и есть где рай на земле, то это в Межигорье, писал он.

Захоронения на территории современного парка были обнаружены во время археологических исследований в начале 1990-х годов. Тогда ученые искали старинную библиотеку Ярослава Мудрого, которая якобы спрятана в этих местах.

Автор: предоставленное Геннадием Межигорским Межигорский Спасо-Преображенский мужской монастырь. Архивное фото

В 1934 году, когда столицу перевозят в Киев, власти решили на этом месте поставить дачи. На уничтожение Межигорского монастыря было выделено 300 тысяч рублей. Сегодня посетители топчутся по своей святыне, признается Геннадий.

Своей жадностью и алчностью сделал шикарный парк, аналогов которого нет в мире

– Янукович не подозревал, что он строит украинский Иерусалим. Он своей жадностью и алчностью сделал шикарный парк, аналогов которого нет в мире. Здесь нужно людям, которые едут сюда, нужно давать ту историю. Нет худа без добра. До Януковича здесь были дачи Кабинета министров, все выглядело не так. Стояли пять или шесть квадратно-гнездовых домов двухэтажных.

Территория вокруг "Хонки" (деревянный дом Виктора Януковича, название происходит от финской фирмы HONKA, которая строила имение - Gazeta.ua) называлась хутором Валковым. Напротив места, где сейчас дом Януковича, когда-то стояла Георгиевская церковь с несколькими домиками под боком. В них жили люди, обслуживавшие монастырь и его территорию.

За кустами под голыми акациями, которые высадили более 80 лет назад, в поисках пищи скачет рыжий заяц

Коротко выстреженным газоном хило шагают дикие утки. За кустами под голыми акациями, которые высадили более 80 лет назад, в поисках пищи скачет рыжий заяц.

– Здесь и олени пятнистые ходят, зоопарк отдельно. А вот такое животное ходит по двору само по себе, - объясняет экскурсовод и идет к деревянной скамейке у ворот. Возвращается уже с розовым скомканным пакетом в руках и достает из него кусочек сушеного яблока. – Кто будет кормить: вы или я? Вот там еще белка. Заложил в дерево десять орехов сегодня, уже нет ни одного.

Фото: Кристина Ямбор

Начинает шуршать пакетом и причмокивать языком. Заяц прислушивается к знакомому звуку – уже знает, что для него приготовили лакомство.

- Если так на лавочке оставишь шарик с продуктами, ну, вкусняшки, как зимой кормлю, только отвернулся – уже на лавочке сидят шманают. Перебирают, что лучше, что хуже. Покупаю им на базаре и морковь, и яблочки, и капусточку, и свеклу. Так они уже в курсе дела, что можно прийти и ограбить, – рассказывает.

ЗОЛОТОЙ БАТОН

Вдоль зеленого забора в ряд растут густо посаженные ели высотой в несколько метров. Здесь спрятан один из входов на территорию банного комплекса. Два крепких деревянных дома из сруба стоят на вымощенной камнем площадке. Их плавно обтекает ручеек. Он выходит из озерца, покрытого льдом. В воде плещется стая диких уток.

Здесь были капища и святилища языческих богов и первый монастырь на нашей земле

Из двери устало выглядывает женщина в разноцветном кардигане и мягких тапочках. Это – астрологиня Розалия Романова. В "Межигорье" попала летом 2014 года. Заработную плату не получает. Сейчас исполняет обязанности директора по экскурсиям.

Автор: Кристина Ямбор Банный комплекс "Межигорье". Здесь расположена самурайская купель, две бани и недостроенный хамам.

– Вы на вывески не смотрите, – говорит. – Цена будет повышаться. Это – место силы. Приехала, когда увидела по телевизору, что стали его называть "Музей коррупции".Познакомилась с комендантом и рассказала о том, что здесь были капища и святилища языческих богов и первый монастырь на нашей земле. Я им говорю, что нельзя так называть, хотя бы национальный парк. Я нашла время и рассказываю об этом людям.

В банный комплекс входят самурайская купель, которая находится снаружи, две действующие бани и недостроенный хаммам.

– Зимой людей немного, но у нас все убрано, все настроено. Ферма, зоопарк – все работает. Проходите, покажу внутри, – приглашает Романова.

Внутри одна из бань полностью обшита деревом. За раздвижной стеклянной дверью стоят кресла и диван, обшитые молочной телячьей кожей, стилизованной под крокодила. Рядом – маленькая деревянная тележка на колесах для закусок и напитков. Хаотично расставлены три деревянных массивных стула с железными пряжками на боках. Внутрь ножек встроены колеса для легкого передвижения.

Автор: Кристина Ямбор В куполах встроены бассейны, украшенные мозаикой. На потолках висят люстры, стоимость квадратного сантиметра составляет €40

За перегородкой, на которой висит выключенный из розетки телевизор, скрывается бассейн с чистой водой, выложенный мозаикой.

– Здесь все в режиме экономии. Включаем, чтобы только вода не застаивалась, – говорит Розалия. – Вот на полочках, где стоят сувениры для туристов, плитка нагревалась – и можно было что-то подсушить. Здесь по бокам такие двери, как балконные, можно выйти на террасу.

Золотого унитаза в Межигорье не было, он был у Пшонки. У Януковича действительно был золотой батон.

На полу выложены светлые плиты из камней с порами и трещинками. Изготовлены они из молодого мрамора, который не становится скользким, когда на него попадает вода. В помещении две раздевалки, туалет и душ с позолоченной фурнитурой.

– Это все позолота. Мы шутим так, что это "президентский туалет обычный", - рассказывает волонтер. - Ну и золотого унитаза в "Межигорье" не было, он был у Пшонки. У Януковича действительно был золотой батон. Где он сейчас, никто не знает, и комендант его уже не видел. Все наиболее ценное сейчас хранится в "Хонке". Например, рояль Джона Ленона с его оригинальной подписью, которых в мире всего 50. В этом здании светильник больше всего поразил – показывает на встроенный в потолок светильник площадью около квадратного метра, украшенный витражной росписью. – Это бренд Tiffany. По расценкам один квадратный сантиметр такого изделия стоит от 40 евро. Я думаю, что когда Янукович ехал, то не понимал, что происходит, и не думал, что навсегда уезжает.

Автор: Кристина Ямбор Территорию "Межгорья" пронизывают овраги и озера

Работают в "Межигорье" преимущественно люди, у которых уже есть постоянный заработок. Большинство своих подопечных Розалия называет "пионерами" - молодые девушки и парни, которые заканчивают школу и не ищут официальной работы. На постоянной основе персонал не принимают, ведь за парком до сих пор не закреплен официальный статус.

МИЛЛИОННЫЕ ДОЛГИ

Зеленое гольфовое поле заливает теплый солнечный свет. Встречать гостей важно выходят десятки белых лебедей. Мимо один за другим проезжают рабочие автомобили, тракторы и открытые машины для гольфа.

У вертолетной площадки в сентябре здесь открыли новую элитную школу. Стоимость обучения за год обойдется здесь около $4500. Новое и современное помещение администрация "Межигорье" сдает в аренду.

Вниз мимо оврага – ровная дорога со свежей разметкой ведет к Спасо-Преображенской церкви, которую за 7 лет построили на месте, где раньше стоял монастырь.

Автор: Кристина Ямбор Через семь лет здесь построили церковь. Она расположена недалеко от статуи Будды

Реки и озера, аккуратно выстриженные газоны окружены высокими холмами. В воду спускаются деревянные понтоны. За кованым забором открывается широкий пейзаж Киевского моря, над разломанным льдом которого кружат чайки.

Деревянную статую Будды, стоящую на перекрестке дорог, окрасили молочной краской. В углах талая вода перемешалась с грязью. Мимо, оглядываясь на незнакомцев, со страхом проходит стая оленей.

Приходится занимать деньги, чтобы могли зиму выжить. А весна приходит, апрель месяц, люди приходят и мы начинаем гасить долги за электричество

Коменданта "Межгорья" Дениса Тарахкотелика ждем несколько часов. Встречает нас уже у главного входа в тонкой куртке цвета хаки.



Денис приехал в резиденцию чуть ли не в первые минуты после бегства Виктора Януковича. До революции достоинство был частным предпринимателем. Зарплату в новой должности не получает до сих пор, признается.

- Я не могу себе назначить зарплату, потому что у нас нет государственного бюджета. Те средства, которые нам дают люди, их не хватает на год содержания Межигорья, - говорит Тарахкотелик по дороге в Хонку. – И наоборот – мне приходится занимать деньги, чтобы мы могли зиму выжить. А весна приходит, апрель месяц, люди приходят, и мы начинаем гасить долги за электричество и так далее. Плюс текущие расходы по ремонтам, закупкам. Средства на зарплату не предусмотрены. Но я и за 150 тысяч бы здесь не работал, сейчас просто выхода нет, не могу взять и уйти, потому что есть обязанности перед прокуратурой, перед НАБУ и перед народом.

Автор: Кристина Ямбор Внизу парка ближе к холмам открывается панорама на Киевское водохранилище. Здесь часто можно увидеть диких коз и оленей, которые уже не боятся людей

Заниматься "Межгорьем" должен АРМА - государственный орган, созданный для розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений.

– АРМА провела два раза конкурс. Первый, когда передала Межигорье фельдшеру из Белой Церкви. Второй, когда передала фейковой компании, директор которой даже не знает финансовое обращение активов. И им хотели передать актив, который без стоимости земли оценивается в 26 миллиардов гривен. А земля это еще 700 миллионов долларов.

Люди, пришедшие с Майдана, забирали некоторые вещи как трофей. Однако много было и бандитов, которые под лозунгами революции хотели вынести какие-нибудь ценные вещи

Держатели территории настаивают на том, что власти должны принять отдельный закон, который будет руководить бывшими угодьями Януковича. "Межигорье" не отвечает требованиям закона о национальных парках, утверждает комендат.

– Это не просто парк. Здесь есть животные, здесь есть птицы, огромное количество недвижимости, требующее средств на содержание. Когда я сюда попал, 22 февраля около 10:30, меня поразило количество проблем, с которыми я столкнулся. Начиная с того, где включить свет, заканчивая тем, чтобы люди не убили друг друга за какое-либо имущество, которое хотели украсть.

Люди, пришедшие с Майдана, забирали некоторые вещи как трофей. Однако много было и бандитов, которые под лозунгами революции хотели вынести какие-нибудь ценные вещи. Их тяжело было отличить от активистов.

Зимой в парке работает 185 человек, летом чуть больше – 230 человек. Большинство живут в Петровцах, некоторые вынуждены ездить из столицы. Определенное количество проживает в домах самого "Межигорья".

Часы в "Хонке" есть, которые стоят, по разным оценкам, до миллиона долларов

В холодное время года по будням приходит не более 50 посетителей, в выходные - до 300. Однако полную стоимость платят не все. Здесь действуют льготы для ветеранов, пенсионеров и людей с инвалидностью – около 30% гостей.

Автор: Кристина Ямбор В "Межигорье" постоянно работают люди, которые ухаживают за территорией и животными

- Самая ценная вещь здесь - это история "Межгорья". А с точки зрения материальности сложно сказать. Часы в "Хонке" есть, которые стоят, по разным оценкам, до миллиона долларов. 516 экспонатов вывезли и передали в национальный художественный музей на Грушевского. Там хранятся очень дорогие картины.

"ХОНКА" И ШЕЙХИ-МИЛЬЯРДЕРЫ

На территории до сих пор функционирует зоопарк. Там есть руководитель, отвечающий перед общиной. Количество животных после отъезда Януковича увеличилось в разы.

– Страусы его до сих пор в зоопарке бегают. Внизу те, которые мы вырастили. Кормим натуральным кормом, плюс сами готовим. Всех диких животных тоже подкармливаем. Но наиболее интересны для посетителей "пеньки" и "Хонка", - рассказывает комендант.

Стоимость билета администрация планирует повышать из-за долгов и роста цен.

– Все очень подорожало. Электричество нам подняли с 1 июня 2021 года, платили 3,40-3,80 гривен. Сейчас уже до 5 гривен. Перед ДТЭКом долг 7,5 миллионов гривен. Зарплаты людям платим вовремя, но берем эти деньги взаймы. А еще государство закрыло нас на карантин на 53 дня, где мы недополучили 8,5 миллиона, которые уже были уплачены за электричество, корм и так далее. За тот сезон до сих пор не рассчитались.

Шейхи, миллиардеры ходили и были в шоке от территории, инфраструктуры и "Хонки", потому что это самый большой в мире деревянный дом

Самым большим достижением Тарахкотелик считает развитие Межигорского монастыря и открытие школы.

- Открылся пляж тоже. "Межигорье" служит нашему народу. Я в жизни много видел хороших вещей, но такого нет нигде. Здесь шейхи, миллиардеры, они ходили и были в шоке от территории, инфраструктуры и "Хонки", потому что это самый большой в мире деревянный дом. Посмотрели на виды моря и сказали, что они стоят огромных денег. У всех из-за границы реакция шокирующая. Лаборатория собственная, теплицы, которые стоят минимум в 3,5 миллиона долларов.

Автор: Кристина Ямбор "Хонка" – самый большой деревянный дом в мире. Название получило от финской компании-застройщика HONKA

Подходим ко входу в деревянный дом, окруженный каменными перилами, статуями и колоннами. На крыше яркими цветами развеваются красно-черный и желто-голубой флаги. Их установили еще в 2014 году. Некоторые кусты и деревья вокруг "Хонки" прикрыты мешковиной, чтобы уберечь растения от морозов.

ЛИЧНАЯ ЦЕРКОВЬ ЯНУКОВИЧА

Заходим внутрь дома. От двери до второго этажа над землей поднимается полукругом мраморная лестница с позолоченными перилами и резным деревом. Полы также покрыты мрамором. В центре стоит прозрачный стеклянный стол в узорах, украшенный камнями.

– Стоимость столика от 50 до 150 тысяч долларов, – начинает рассказ Петр Олейник. Активист проводит экскурсию в кожаном жилете и черной вышиванке, талию подпоясал казацким поясом, а на плечи накинул красно-черное знамя. Волонтер с первых дней был на Майдане и был одним из первых, кто вошел в дом Януковича. Теперь оберегает его, с собой носит связку ключей от всех комнат "Хонки", имеет доступ к камерам слежения. Ночует Олейник иногда прямо в имении.

Стены внутри усыпаны янтарем, обрамленным серебром и золотом.

С потолка свисает хрустальная люстра в несколько метров длиной с позолоченными канделябрами.

- Должен был быть деревянный замок, потому что дерево - это самый чистый материал. Пойдемте покажу полное психическое расстройство, - по лестнице поднимаемся на второй этаж.

За неприметной деревянной дверью спряталась настоящая церковь. Стены внутри усыпаны янтарем, обрамленным серебром и золотом. Сквозь витражные росписи с изображением икон едва пробивается свет. По расписному иконостасу небольшой алтарь. В углу на стойке лежит старинная книга.

- То я ее купил и сюда поставил, она 1858 года. К чему я ее принес? Там есть записи, что была Украина, потому что Москва ведь говорит, что мы моложе, что нас не было. Но история вылезает. Когда мы пришли, то здесь были старопечатные издания, но отдали их в музей. Вот на стенах выступы - здесь, по-видимому, висели картины, но их вывезли. Витражи делали украинцы, но Януковичу рассказывали, что все приезжает из-за границы.

Автор: Кристина Ямбор На фото одна из самых дорогих вещей в "наследии" от Януковича – рояль Джона Леннона с оригинальной подписью

В зале второго этажа в панорамном окне видно обледеневшее водохранилище. Легкий тюль трепещет воздух, пропахший сухим деревом. Из всех уголков "Хонки" раздается пение птиц.

– Мы их купили, чтобы веселее было. Некоторые остались еще от Януковича. У нас не получилось мародерства. Думали, что майдановцы здесь все ограбят, но так не случилось. В первые дни некоторые ходили и говорили, что "я заслужил взять трофей", но мы не шли за трофеями, мы шли менять что-то. Вы ведь тут вещей многих вообще не замечаете. Эта финдиклюшка одна, - берет в руку кисть от шторы, - стоит 15-20 евро.

Слева от центрального зала стоит большой бильярдный стол, обшитый бархатом. Под стеной рядом – музыкальный ящик. Под самым окном круглый игральный стол из мрамора.

Обеденный стол, на котором лежит черная кожа крокодила. Пол покрыт дорогими восточными коврами ручной работы

В подвальных помещениях атмосфера напряженная. Здесь остались кожаные массажные кресла в домашнем кинотеатре, большие каменные комнаты для отдыха. Камень отдает холод, из-за отсутствия дневного света помещение выглядит жутко. В одной из комнат – обеденный стол, на котором лежит черная кожа крокодила. Пол покрыт дорогими восточными коврами ручной работы. В углу небольшая дверца, похожая на электрический щиток.

- Это была спецсвязь. Я думаю, что он созванивался здесь с Кремлем, – говорит Олейник.

Автор: Кристина Ямбор На обеденном столе лежит кожа крокодила

Около обеденного стоит стол-барбекю. В центре имеет отверстие для костра, над которым к потолку прикреплена стеклянная вытяжка.

СОЛЕВАЯ ПЕЩЕРА И БОКСЕРСКИЙ РИНГ

В зал заходят туристы вместе с экскурсоводом в меховой карпатской жилетке. Супруги приехали в Киев из Одессы. В Межигорье побывали впервые.

– Все захватывает, – делится впечатлением Роман. – Сейчас это все перебор. Мне минимализм нравится больше. Ничего себе бы отсюда не взял, просто плохие ассоциации с этим домом. Как-то наворовали все и выстроили за эти деньги. Мне было интересно это место, потому что шумиха была. Но всей ситуации не знаю, не увлекаюсь политикой.

Из подвала идем длинным каминным туннелем в спа-центр. На стенах торчат веревки – вероятно, на них держались картины, которые успели вывезти из дома. От синего света ламп Олейник щурится. Сквозь деревянную гардеробную, в которой трудно найти выход, проходим в спортивный зал со стеклянной купольной крышей. Впечатляет количество тренажеров и спортивной техники. В центре стоит боксерский ринг, а в углу – большой кожаный диван для отдыха.

В глухом помещении стены полностью покрыты соляными наростами. Теплый резкий запах пробивает нос и горло – ощущение, будто стоишь в настоящей пещере

В спа-салоне есть несколько комнат для различных процедур, даже собственный солярий. Наиболее интересной кажется соляная комната. В глухом помещении стены полностью покрыты соляными наростами. Теплый резкий запах пробивает нос и горло – ощущение, будто стоишь в настоящей пещере.

Отсюда есть выход к оранжерее с экзотическими растениями. Среди зарослей в большой белой клетке одиноко подает голос розовый какаду Януковича. Владелец бросил любимца в доме. Отсюда окна открываются на теннисный корт, где тренируется украинская молодежная сборная.

Автор: Кристина Ямбор В зале с боулингом активисты Майдана оставили извечные портреты соратников Януковича, щиты с кровавых дней Революции Достоинства и некоторое старое оружие бойцов

Выходим на улицу уже через комнату с боулингом размером, как в развлекательном центре. Здесь уже восемь лет никто не играет. Бар в углу стал местом для хранения всяческих хозяйственных мелочей.

Сегодня Олейник остается ночевать в доме.

- Мы с первого по сегодняшний день здесь, - говорит Петр. – Мы живем благодаря туристам. Человек 40 на территории, у которых здесь проходит вечная жизнь. Вы пришли-ушли, а мы дальше остались. Сегодня умерла тетя, а я не могу поехать.