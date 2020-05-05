Метро могут открыть летом - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1467
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 891
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1386
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1080
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1782
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1539
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3546
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2403
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4815
Фото
Все фото
8
10
3
10
7
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
Затопленные улицы и поваленные деревья: Черновцы накрыла непогода
#SaveФОП: предприниматели устроили акцию протеста
#SaveФОП: предприниматели устроили акцию протеста
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
2 мая в Одессе: перед Куликовым полем произошли столкновения из-за языка
Видео
Все видео
Карантин работает: обновленная статистика коронавируса в Украине
Карантин работает: обновленная статистика коронавируса в Украине
Аваков заявил, что полиция закрыла ресторан "Велюр"
Аваков заявил, что полиция закрыла ресторан "Велюр"
Количество больных коронавирусом перевалило за 12 тыс.: обновленная статистика
Количество больных коронавирусом перевалило за 12 тыс.: обновленная статистика
Несмотря на карантин сотни людей приехали смотреть на тюльпаны
Несмотря на карантин сотни людей приехали смотреть на тюльпаны
Украинские СМИ сообщают о кибератаки
Украинские СМИ сообщают о кибератаки
Интервью
1/5
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 999
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3537
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2484
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1548
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8991
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
03 мая 2020
Просмотров: 918
Буде наука
"Троє працівників звільнилися. Решта тримаються. Підтримуємо сімейних і з найменшими зарплатами. Що далі – страшно думати", – пише в ...
вторник, 05 мая 2020 10:22

Метро могут открыть летом - СМИ

  Комментировать
Метро могут открыть летом - СМИ
Метрополитен откроют последним. Фото: pixabay

Вполне возможно, что метро в Киеве откроют в конце июня.

По другому сценарию это произойдет в июле, пишет РБК-Україна, ссылаясь на источники в Офисе президента.

Метрополитен откроют последним.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шмыгаль рассказал, что будет с карантином после 22 мая

До тех пор вопрос подвоза работников в открытые кафе, парикмахерские и магазины частный бизнес должен будет решать своими силами.

Метро в Украине и Киеве не работает с начала карантина через коронавирус.

По мере ослабления карантина будут открываться различные виды общественного транспорта, но метро - в последнюю очередь. Ведь там будет трудно контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Метро могут открыть летом - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
мая

Заработала первая железная дорога в континентальной Европе

Самое читаемое
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
Как выглядели модели Playboy до эпохи силикона
12
 Просмотров: 32916
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
Соблазнительница Деми Роуз в прозрачном комплекте на полу поймала дзен
7
 Просмотров: 23247
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
Каменских - 33: самые горячие фото сексуальной звезды шоубиза
16
 Просмотров: 16065
В &quot;Эпицентре&quot; запретили продавать стройматериалы
В "Эпицентре" запретили продавать стройматериалы Просмотров: 13410
Как &quot;русский мир&quot; убивает Донецк: показали фото
Как "русский мир" убивает Донецк: показали фото
10
 Просмотров: 13356
Общество
Шахтеры ЛНР остановили забастовку: протестующими занялась МГБ
Шахтеры ЛНР остановили забастовку: протестующими занялась МГБ Просмотров: 54
Расходы на медицину вырастут вдвое: в правительстве объяснили, как будут сохранять отрасль
Расходы на медицину вырастут вдвое: в правительстве объяснили, как будут сохранять отрасль Просмотров: 90
Названы лауреаты Пулитцеровской премии-2020. Фото: скриншот с видео
Названы лауреаты Пулитцеровской премии-2020. Фото: скриншот с видео Просмотров: 99
Nike подарит врачам специальную медицинскую обувь
Nike подарит врачам специальную медицинскую обувь Просмотров: 90
Шмыгаль рассказал, что будет с карантином после 22 мая
Шмыгаль рассказал, что будет с карантином после 22 мая Просмотров: 558
Больше всего комментируют
5
Рейтинг партии Зеленского обвалился в два раза
3
Если бы выборы президента были в конце апреля. Опубликовали свежие рейтинги
1
Фосфорная краска светится в темноте
1
Шахтеры ЛНР написали письмо Путину
1
Поезд упал на пассажиров
Голосов: 51090
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua