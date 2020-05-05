Метро могут открыть летом - СМИ

Метрополитен откроют последним. Фото: pixabay

Вполне возможно, что метро в Киеве откроют в конце июня.

По другому сценарию это произойдет в июле, пишет РБК-Україна, ссылаясь на источники в Офисе президента.

Метрополитен откроют последним.

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До тех пор вопрос подвоза работников в открытые кафе, парикмахерские и магазины частный бизнес должен будет решать своими силами.

Метро в Украине и Киеве не работает с начала карантина через коронавирус.

По мере ослабления карантина будут открываться различные виды общественного транспорта, но метро - в последнюю очередь. Ведь там будет трудно контролировать соблюдение пассажирами безопасной дистанции.