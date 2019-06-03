Метеорологи предупреждают об опасности первого уровня

Автор: Укргидрометцентр

3 июня в Украине высокая вероятность штормовой погоды.

"В центральных, северных, восточных и южных областях местами грозы, в Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской град и шквалы 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", - сообщается на сайте Укргирдрометцентра.

В южных и восточных областях, днем ​​в Украине, кроме северных, Волынской и Ровенской областей, местами грозы, днем в отдельных районах юга и востока страны град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

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Напомним, опасность первого уровня была объявлена ​​в Киеве 28 мая.