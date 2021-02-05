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суббота, 06 февраля 2021 14:45

"Метеоролог - это мачо в мире профессий" - Наталка Диденко

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Погода не знает ни выходных, ни праздников. Наблюдать за ней нужно круглосуточно семь дней в неделю, пишу пост, - рассказывает журналу "Країна" синоптик Наталка Диденко.

В западных фильмах метеоролог - это мачо в мире профессий. Спасает человечество, герой и сердцеед. Или харизматичная красавица-суперпрофесионалка. Так доносят людям понимание важности этой работы. У нас эта профессия может быть предметом для насмешек.

В Сахаре выпал снег, где-то замерз океан, река вышла из берегов - подобные явления фиксируют ежегодно. Все на планете зависит от неравномерного распределения солнечной энергии. И на это люди не могут повлиять. Так что говорить, что сейчас происходит что-то такое, чего не было 10 лет назад, не стоит.

 

Киев часто оказывается на грани воздушных масс. С северо-востока идет антициклон, а с юго-запада поджимает циклон. То есть вверху сухой холодный воздух, а внизу - теплый и влажный. Я прогнозирую осадки. Воздушная масса доходит до города и зависает. Немного подтиснет антициклон - будет сухая и ясная погода. А если циклон - наоборот: этот гигантский атмосферный вихрь приносит осадки и сильный ветер. Такие нюансы трудно учесть. И наступают настоящие "муки творчества".

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Синоптик должен уметь анализировать множество данных одновременно. Это помогает и в жизни. Надо быть внимательным, терпеливым, иметь аналитический склад ума. Бывает, что информация противоречива и приходится принимать решения, исходя из личного опыта. А это требует изрядной интуиции.

В выражении "прогноз погоды", главное слово - "прогноз". Он не всегда сбывается. Но даже при сложных атмосферных процессах правильность моих прогнозов на одно-трое суток достигает, например, в Киеве и области, 97 процентов. Люди воспринимают это как должное. Однако ошибку заметят сразу. Когда такое случается, стараюсь объяснить, почему так произошло. Чаще всего ошибки бывают с осадками. Например, к нам идет атмосферный фронт. Рассчитываю, что дождь будет завтра вечером. А фронт задержался и прошел ночью. Прогноз оправдался. А люди возмущаются: где же ваши осадки?

Полный текст беседы читайте в журнале "Країна".

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Дата
06
февраля

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