Металлурги объявили забастовку из-за невыплаты зарплаты

Металлурги объявили забастовку. Фото: РБК

Более тысячи работников металлургической промышленности со всей Украины собрались под стенами НКРЭКП. Они требовали отменить решение о повышении цены на электроэнергию для промышленных предприятий с 1 августа на 600%.

Поднятие стоимости электроэнергии в шесть раз увеличит стоимость продукции, которую производят предприятия - это может привести к тому, что ее перестанут покупать, заводы остановятся, а работники потеряют рабочие места, сообщает ТСН.

После нескольких часов пикетирования в НКРЭКП пригласили представителей от каждого предприятия для переговоров, но закрытая 3-часовая встреча не дала результатов - тарифы не отменили. В НКРЭКП решение о повышении тарифа для промышленников не комментируют.

Металлурги же объявили свою акцию бессрочной и пообещали, что будут стоять, пока решение не отменят.

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30 июля Окружной административный суд Киева отказал НЗФ в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления НКРЭКП №1411 от 12 июля, которым утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии Укрэнерго с 1 августа.