Месси устроил пижамную вечеринку

Футболист каталонской "Барселоны" Лионель Месси устроил семейную пижамную вечеринку.

Праздничные семейные фото опубликовала его жена Антонелла Рокуццо в своем Instagram.

На фотографии пара вместе с тремя детьми сидит под рождественской елкой. Вся семья одета в красные пижамы.

"Мы желаем вам Рождества, полного любви и здоровья. Счастливого праздника!" - пишет Антонелла под фото.

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Этот пост собрал 1,5 лайков менее чем за сутки. Поклонники оставили под фото свои восторженные комментарии.

"С Рождеством, красивая семья", "Вы такие классные все, поздравляю с Новым годом и Рождеством", "Искренне восхищаюсь вами, с праздником", - написали подписчики Антонелли.

Автор: instagram.com/antonelaroccuzzo/ Месси с женой и детьми устроили пижамную вечеринку.

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