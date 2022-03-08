Мэр Житомира призвал беглых депутатов вернуться к утру

Сергей Сухомлин призвал депутатов работать на благо жителей города Фото: facebook Сергея Сухомлина

Депутаты Житомирского городского совета не собрались по требованию мэра Сергея Сухомлина.

Он дал срок возвратиться к утру. Призвал работать во благо жителей города. Об этом записал видео в Facebook.

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"Вчера я говорил, что даю депутатам срок до утра, чтобы вернуться и работать на благо житомирян. У меня есть данные, кто где находится, сегодня мне с утра позвонил бывший депутат Самборский, сказал, что вступил в территориальную оборону, но сейчас находится в Волынской области у границы. Де-факто он уже не депутат, а де-юре я обращаюсь к партии, которая его выдвинула, чтобы исключить его из депутатов. Всем привет, жду других", - сказал Сухомлин.

Российские оккупанты нанесли авиаудар по Житомиру. Повреждены не менее 10 частных домов и окна в городской больнице. Погибли два человека, а трое получили травмы, по предварительным данным службы по чрезвычайным ситуациям.