Медведи, еноты, дикие свиньи: как животные лакомились тыквами перед Хэллоуином - милые фото из зоопарка

В Киевском зоопарке продолжается Тыквенная неделя. Показательные кормления животных традиционно проводять к Хэллоуину.

Дают зверям тыквы – один из символов праздника. Кормят жителей зоопарка по расписанию. Каждый день угощают разных животных.

Тыквой уже угостили черепаху, игуану, тигров, слона. 27 октября кормили бизонов, зубров, фазанов, медведей, диких свиней и Яков.

Пока животные едят, посетители могут полюбоваться ими. Увидеть, как угощают животных, можно с 11:00 до 13:00. Закончится тыквенная неделя 31 октября, в воскресенье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за пандемии голодают слоны

Gazeta.ua побывала в зоопарке и предлагает посмотреть живописные фотографии из тыквенной недели.

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Пятница, 29 октября:

11.00 – еноты

11.30 – зубры, бизоны

11:45 – фазаны

12:00 – дикие свиньи

12.30 – медведи

13:00 – слон

Суббота, 30 октября:

11:00 – еноты

11:30 - горилла

12:00 – черепаха угольная (павильон "Остров зверей")

12:45 – игуана (павильон "Остров зверей")

13.00 – тигры

13.30 – слон

Воскресенье, 31 октября:

11:00 – горилла

11.30 – тигры

12:00 – медведи

12:30 – шпороносные черепахи (павильон "Пустыня")

12:45 – дегу (павильон "Пустыня")

13:00 – гусь Магелланова

13.30 – слон

В Харькове открыли зоопарк без тесных клеток для животных. Первыми его посетили многодетные семьи и дети с инвалидностью. Туристов начали пускать с сентября, а местные могут прийти только при предварительной регистрации. Все его сектора будут открываться постепенно.