Медведчук против Порошенко: кум Путина "поднял голову"

Медведчук - Порошенко: Я в своей жизни не опускал головы ни перед кем. Фото: ТСН

Кум Путина, лидер "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктор Медведчук отреагировал на интервью экс-президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

На цитату Порошенко, о том, что во время его президентства Медведчук "даже голову не мог поднять", кум Путина ответил в блоге на podrobnosti.ua:

"Поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни не опускал ее ни перед кем. Я принципиально и последовательно отстаивал и буду отстаивать свою политическую позицию, борьба с которой стала смыслом деятельности украинской власти, возглавляемой Порошенко", написал он.

Медведчук также обвинил Порошенко в политическом преследовании и травле.

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"Через своего соратника - председателя СБУ Василия Грицака - Порошенко натравливал на меня лично, мою семью (были нападения на мое жилье, а также офис возглавляемой мной общественной организации) подконтрольных ему национал-радикалов.

Кум Порошенко - генпрокурор Юрий Луценко, выполняя политический заказ, возбуждал уголовные дела как против меня, так и против участников движения "Украинский выбор", - заявил он.

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Медведчук считает, что Порошенко преднамеренно срывал обмен пленными и препятствовал возвращению людей домой.

"В интервью Порошенко умалчивает по многим вопросам, которые мы обсуждали, ограничиваясь лишь упоминанием об обменах удерживаемыми лицами. Но при этом он не рассказывает о том, как препятствовал возвращению людей домой и срывал эти обмены, в результате чего за последние полтора года они не проводились по его вине. Он действовал так, потому что не смог бы "лепить" из России образ агрессора, если бы все удерживаемые лица вернулись из Донецка, Луганска и РФ домой, к своим семьям", написал политик.