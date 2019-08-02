Медведчук против Порошенко: кум Путина "поднял голову"

 
Ексклюзивы
1/5
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
1 Просмотров: 7371
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 558
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2232
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2457
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2808
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 693
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1044
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6516
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5788
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1269
Фото
Все фото
15
13
7
7
7
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Ждали Зеленского: черкасщане устроили митинг под ОГА
Ждали Зеленского: черкасщане устроили митинг под ОГА
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Рассказали о бренде уличной одежды, что меняет стереотипы о людях с Донбасса
Опухла шея, потеряла сознание - у полтавчанки диагностировали лимфому
Опухла шея, потеряла сознание - у полтавчанки диагностировали лимфому
Видео
Все видео
Стартует второй этап реформы Нацполиции
Стартует второй этап реформы Нацполиции
Столичные патрульные гонялись за пони
Столичные патрульные гонялись за пони
Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Главу полиции в Днепропетровской области Глуховерю освободили от должности
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Полиция задержала 12 футбольных фанатов перед матчем за Суперкубок Украины
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Епифаний провел торжественную литургию в Софийском соборе
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 558
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6516
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1026
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2754
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 августа 2019
2 Просмотров: 243
Випадок падіння
У метро інколи трапляються пригоди. Про деякі з них адміністрація завбачливо попереджає, наприклад: "У випадку падіння на колію ваших особистих ...
пятница, 02 августа 2019 03:38

Медведчук против Порошенко: кум Путина "поднял голову"

  Комментировать
Медведчук против Порошенко: кум Путина &quot;поднял голову&quot;
Медведчук - Порошенко: Я в своей жизни не опускал головы ни перед кем. Фото: ТСН

Кум Путина, лидер "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктор Медведчук отреагировал на интервью экс-президента, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

На цитату Порошенко, о том, что во время его президентства Медведчук "даже голову не мог поднять", кум Путина ответил в блоге на podrobnosti.ua:

"Поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни не опускал ее ни перед кем. Я принципиально и последовательно отстаивал и буду отстаивать свою политическую позицию, борьба с которой стала смыслом деятельности украинской власти, возглавляемой Порошенко", написал он.

Медведчук также обвинил Порошенко в политическом преследовании и травле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минские соглашения на самом деле не минские - Порошенко

"Через своего соратника - председателя СБУ Василия Грицака - Порошенко натравливал на меня лично, мою семью (были нападения на мое жилье, а также офис возглавляемой мной общественной организации) подконтрольных ему национал-радикалов.

Кум Порошенко - генпрокурор Юрий Луценко, выполняя политический заказ, возбуждал уголовные дела как против меня, так и против участников движения "Украинский выбор", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гладковський - ошибка, я - виноват, Гонтарева - профессионал: главное из интервью Порошенко

Медведчук считает, что Порошенко преднамеренно срывал обмен пленными и препятствовал возвращению людей домой.

"В интервью Порошенко умалчивает по многим вопросам, которые мы обсуждали, ограничиваясь лишь упоминанием об обменах удерживаемыми лицами. Но при этом он не рассказывает о том, как препятствовал возвращению людей домой и срывал эти обмены, в результате чего за последние полтора года они не проводились по его вине. Он действовал так, потому что не смог бы "лепить" из России образ агрессора, если бы все удерживаемые лица вернулись из Донецка, Луганска и РФ домой, к своим семьям", написал политик.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Медведчук против Порошенко: кум Путина "поднял голову"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 69707
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 39683
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 6 Просмотров: 32721
Сексуальность сквозь годы: самые &quot;горячие&quot; снимки звезд, которым за 40
Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
12
 Просмотров: 22423
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 2 Просмотров: 18775
Общество
Зеленский таки пользовался услугами американских лоббистов
Зеленский таки пользовался услугами американских лоббистов Просмотров: 162
Суд принял решение относительно матери Онищенко
Суд принял решение относительно матери Онищенко Просмотров: 549
В Хмельницком зафиксировали случай опасной болезни
В Хмельницком зафиксировали случай опасной болезни Просмотров: 540
Экс-министра МВД времен Януковича вызвали на допрос в ГБР
Экс-министра МВД времен Януковича вызвали на допрос в ГБР Просмотров: 441
В Офисе президента прокомментировали информацию об увольнении Богдана
В Офисе президента прокомментировали информацию об увольнении Богдана Просмотров: 2071
Больше всего комментируют
6
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
6
Филарет обратился в ОБСЕ
3
Освободить моряков из плена РФ можно только до начала суда - адвокат
2
Государственный русскоязычный телеканал закрепит разделение украинцев – политолог
2
Зеленский представил нового губернатора Черкасской области
Голосов: 42700
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua