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среда, 28 апреля 2021 09:00

"Медовик трескается, потому что нечестная девушка была" - на Закарпатье предусматривали судьбу молодых по выпечке
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Издавна верили, что пряник трескается, потому нечестная девушка была.
Фото: Фото предоставила Мария Чорий
Издавна верили, что пряник трескается, потому нечестная девушка была.
Издавна верили, что пряник трескается, потому нечестная девушка была.
Издавна верили, что пряник трескается, потому нечестная девушка была.
Издавна верили, что пряник трескается, потому нечестная девушка была.

Бичковский медовик - неповторимый закарпатский вариант традиционной свадебной выпечки.

Только в Большом Бычкове на Раховщине молодожены на свадьбе ломают его. А за тем как он печется, полагают о судьбе будущей семьи.

Самая молодая хозяйка, которая выпекает пряники 29-летняя Мария Чорий рассказала Gazeta.ua во что верили предки, готовя эту выпечку.

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"Издавна верили, что пряник трескается, потому нечестная девушка была. А если тесто истекает, то значит, что супруг будет бежать из семьи. Теперь пряники чаще всего заказывают родители на свадьбу. Поэтому, когда их забирают у меня, то хвалят и переспрашивают, как випекался ", - рассказывает.

По словам мастера, в селе говорят, что рецепт медовика - это прототип австрийского торта "Захер", но усовершенствованный Бичковскими поварихами.

"Издавна на свадьбах их было много: одна делала мясо, вторая выпечку, третья что-то другое. Каждая хотела удивить гостей чем-то новым и интересным. Пекли медовики и садились обсуждали их между собой, совершенствовали. Так и придумали, что надо разрисовать ".

29-летняя Мария Чорий из села Великий Бычков Раховского района на Закарпатье – самая молодая хозяйка, которая печет традиционные медовики. Она рассказала, что в их селе это умеют делать только пять женщин. По словам мастерицы, в Украине таких медовиков больше нигде не пекут, даже в соседних селах такой традиции нет.

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