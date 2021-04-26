"Медовик трескается, потому что нечестная девушка была" - на Закарпатье предусматривали судьбу молодых по выпечке

Фото: Фото предоставила Мария Чорий

Бичковский медовик - неповторимый закарпатский вариант традиционной свадебной выпечки.

Только в Большом Бычкове на Раховщине молодожены на свадьбе ломают его. А за тем как он печется, полагают о судьбе будущей семьи.

Самая молодая хозяйка, которая выпекает пряники 29-летняя Мария Чорий рассказала Gazeta.ua во что верили предки, готовя эту выпечку.

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"Издавна верили, что пряник трескается, потому нечестная девушка была. А если тесто истекает, то значит, что супруг будет бежать из семьи. Теперь пряники чаще всего заказывают родители на свадьбу. Поэтому, когда их забирают у меня, то хвалят и переспрашивают, как випекался ", - рассказывает.

По словам мастера, в селе говорят, что рецепт медовика - это прототип австрийского торта "Захер", но усовершенствованный Бичковскими поварихами.



"Издавна на свадьбах их было много: одна делала мясо, вторая выпечку, третья что-то другое. Каждая хотела удивить гостей чем-то новым и интересным. Пекли медовики и садились обсуждали их между собой, совершенствовали. Так и придумали, что надо разрисовать ".

29-летняя Мария Чорий из села Великий Бычков Раховского района на Закарпатье – самая молодая хозяйка, которая печет традиционные медовики. Она рассказала, что в их селе это умеют делать только пять женщин. По словам мастерицы, в Украине таких медовиков больше нигде не пекут, даже в соседних селах такой традиции нет.