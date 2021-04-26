"Медовик трескается, потому что девушка была нечестной" - на Закарпатье предсказывали судьбу молодоженов по выпечке

Фото: Фото предоставила Мария Чорий

Бичковский медовик – неповторимый закарпатский вариант традиционной свадебной выпечки.

Только в Большом Бычкове на Раховщине молодожены на свадьбе его разламывают. А по тому, как он печется, гадают о судьбе будущей семьи.

Самая молодая хозяйка, которая выпекает медовики, 29-летняя Мария Чорий рассказала Gazeta.ua, во что верили предки, готовя эту выпечку.

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"Издавна верили, что медовик трескается, потому что девушка была нечестной. А если тесто вытекает, то значит, что супруг будет бежать из семьи. Теперь медовики чаще всего заказывают родители на свадьбу. Поэтому, когда их забирают у меня, то хвалят и переспрашивают, как выпекался ", – рассказывает Мария.

По словам мастера, в селе говорят, что рецепт медовика – это прототип австрийского торта "Захер", но усовершенствованный Бичковскими поварихами.



"Издавна на свадьбах их было много: одна готовила мясо, вторая выпечку, третья что-то другое. Каждая хотела удивить гостей чем-то новым и интересным. Пекли медовики и садились обсуждать их между собой, совершенствовали рецепты. Так и придумали, что надо разрисовать ".

29-летняя Мария Чорий из села Великий Бычков Раховского района на Закарпатье – самая молодая хозяйка, которая печет традиционные медовики. Она рассказала, что в их селе это умеют делать только пять женщин. По словам мастерицы, в Украине таких медовиков больше нигде не пекут, даже в соседних селах такой традиции нет.