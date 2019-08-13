Медики устроили митинг под Офисом Зеленского

Под Офисом президента Владимира Зеленского требуют увольнения Супрун. Фото: unn

Под Офисом президента Владимира Зеленским несколько сотен человек устроили митинг с требованием уволить Ульяну Супрун с должности исполняющего обязанности министра здравоохранения.

Большинство активистов - работники медицинских учреждений и лекарственных объединений. Об этом сообщает УНН.

"Мы не против здравоохранения, но оно должно быть с человеческим лицом", - отметили организаторы акции.

Кординатор медицинской службы евромайдан и один из координаторов акции Андрей Гука заявил, что три года деятельности последних правительств "показали неспособность выполнять действенную реформу здравоохранения".

"Мы сюда пришли, чтобы наладить диалог с новой администрацией ОП, для того, чтобы найти консенсус в дальнейшем проведении реформ здравоохранения", - подчеркнул он.

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Как отмечается, к активистам вышел советник президента Михаил Радуцкий и начал с ними общаться.





Президент Владимир Зеленский не будет назначать на должности в правительстве "чужих" людей. Вероятность работы Ульяны Супрун в должности министра в Минздраве - полпроцента из ста. Об этом сказал Владимир Фесенко, политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента".