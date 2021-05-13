Медики Кременчугского района получили оборудование от Белановского комбината

Белановский горно-обогатительный комбинат, входящий в группу Ferrexpo, передал Кременчугской центральной районной больнице критически необходимое оборудование, которое поможет спасать жизни и здоровье пациентов.

Компания Ferrexpo постоянно отслеживает ситуацию с уровнем заболеваемости на коронавирус и оперативно реагирует на потребности медицинских учреждений

Медики получили криоцилиндры, аппарат искусственной вентиляции легких, двухканальные инфузоматы, маски для неинвазивной ИВЛ, а также кислородные маски большой концентрации. Общая стоимость помощи - более 700 тыс. грн.

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"Компания Ferrexpo постоянно помогает учреждениям бюджетной сферы Кременчугского района. Мы реализуем социальные проекты и инициативы во всех сферах. Но уже больше года нашей главной задачей является помощь больницам и медицинскому персоналу. Это люди, которые работают лицом к лицу с угрозой. Мы делаем все необходимое, чтобы обезопасить их и помочь пациентам выздороветь. Оборудование от ведущих мировых производителей поможет в этом", - сообщил генеральный директор Белановского ГОКа Юрий Химич.

По словам исполняющей обязанности директора больницы Марии Ігнатчук, оборудования для пациентов с проблемами дыхательной системы - это дефицитная и критически важна поставка.

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"Аппаратов ИВЛ, кислородных масок и другого дыхательного оборудования не хватает по всей Украине. А от наличия этих приборов зависят жизни пациентов. Благодарны, что компания Ferrexpo закрыла эту потребность для нашего медицинского учреждения", - добавила она.

Компания Ferrexpo постоянно отслеживает ситуацию с уровнем заболеваемости на коронавирус в регионе, где предприятия ведут свою производственную деятельность. И оперативно реагирует на потребности медицинских учреждений не только Полтавской области, но и всей Украины. В 2020 году менеджмент компании принял решение о выделении $2,5 млн на борьбу с коронавирусом, а в начале 2021-го эту сумму увеличили еще на $1 млн.

Ferrexpo-швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 году компания произвела 11,2 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO