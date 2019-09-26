Медицинская реформа под угрозой: над МОЗ нависла тень Богатыревой

Евгений Дикий: Новая власть довольно аморфная. В такой ситуации побеждает тот, кто более организован и имеет большой финансовый ресурс. Фото: Национальный антарктический научный центр

Михаил Загрийчук, заместитель министра здравоохранения предложил написать заявление на увольнение Оксане Сухоруковой. Она занимает должность главы Директората медицинских услуг и отказалась ее покидать.

- У нас есть полные разногласия, - объясняет заместитель руководителя МОЗ свое решение на совещании работников Директората - Если мы с директором не разделяем определенные идеи или позиции, то я бы хотел, чтобы руководителем директората был другой человек. Хочу, чтобы человек на этой должности полностью соответствовал моему видению и видению команды.

Оксана Сухорукова настаивает, что ее хотят уволить из-за того, что не разделяет мнение нового руководства.

- Есть разное видение - того, как я вижу реформу и того, как ее видит новое руководство. Или я согласна, или ищут другие причины, чтобы я ушла. Также есть другие генеральные директора, которые не устраивают руководство Минздрава, - сказала она на совещании.

Работники Министерства здравоохранения обратились с открытым письмом к председателю правительства Алексею Гончаруку. Его текст Оксана Сухорукова опубликовала в Фейсбуке.

"Действия нового руководства МОЗ ставят под угрозу продолжение реформы здравоохранения в Украине. Давление на руководство директоратов - пример политических репрессий. То есть, для того, чтобы вам предложили уволиться "по-хорошему", достаточно просто иметь собственное мнение и силу защищать закон и изменения. Нам прямо говорят, что теперь надо работать "по понятиям". Таким образом обещанные украинцам изменения фактически на грани срыва. Работа министерства парализована последние три с половиной недели", - говорится в письме.

Реформа здравоохранения сейчас находится под большой угрозой. Может вернуться старая власть фармацевтической мафии. Раиса Богатырева будет снова управлять МОЗ только из тени, а не на официальной должности.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит волонтер и публицист Евгений Дикий.

О чем свидетельствует скандал в Министерстве здравоохранения?

- Ситуация в Минздраве свидетельствует о том, что стоит переживать о реформе здравоохранения. С приходом новой власти в государстве происходит большое количество процессов. Их нельзя оценить одинаково. В различных отраслях, министерствах ситуация разная. Где-то есть улучшение, где-то - наоборот изменения в худшую сторону. Сейчас два наиболее болезненных фронта - это экология, где просто ликвидировали профильное министерство как таковое и МОЗ. В Министерстве здравоохранения за последние годы удалось достичь наибольших успехов. Там происходили реальные реформы. За пять лет президентства Порошенко там произошли системные изменения к лучшему. Они сейчас под большой угрозой.

Что именно угрожает реформе? Какие старые правила могут вернуться?

- Речь идет о возвращении теневых схем фармацевтической мафии. Могут восстановить непрозрачные закупки лекарств, как это было раньше. Новая власть уже начала этот процесс. Приняли ряд решений, которые угрожают преобразованной прозрачной госзакупке медицинских препаратов.

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Это происходит из-за прихода людей от новой власти в Министерство?

- Речь идет не только о тех лицах, которые сейчас оказались в центре внимания из-за скандала. То есть не только о формальном новом руководстве МОЗ. Здесь присутствует тень предыдущей многолетней руководительницы Министерства времен Януковича Раисы Богатыревой. После выборов она успешно вернулась в Украину. Почему с нее сняли все обвинения, из-за которых вынуждена была скрываться пять лет. Поэтому есть все основания опасаться, что Богатырева может стать снова руководителем Министерства здравоохранения. Просто в этот раз будет управлять из тени, а не на официальной должности. Во времена руководства Богатыревой фармацевтическая мафия процветала. Сейчас могут вернуться к своим отработанным схемам.

Как изменился состав Министерства здравоохранения за последние года?

- Очень хорошо, что сформированный при Супрун аппарат министерства набрался смелости и выступил против этого. Чиновники старой формации далеко не все участвовали в противозаконных сделках. Но все считали, что это безальтернативная ситуация и с ней ничего не сделать. Однако за пять лет на госслужбу зашли много людей с другими убеждениями. Они работают идейно. Сейчас видим противостояние между новой государственной службой Революции достоинства, что только начала формироваться, и старой фармацевтической мафией, которая хочет восстановить свой контроль. Боюсь, что в нынешней политической ситуации, последние имеют больше шансов.

Реванш происходит с разрешения властей или из-за их бездеятельность?



- Вряд президент Зеленский лично занимается вопросом восстановления схем при закупке лекарств. Эти процессы далеки от него. Новая власть довольно аморфная. Насчитывает большое количество различных групп влияния. Многие люди зашли в Верховной Раду и Кабмин от различных лоббистских групп. Общий их уровень компетенции вызывает вопросы. В такой ситуации побеждает тот, кто более организован и имеет большой финансовый ресурс. Не трудно догадаться, кто может быть более организованным, чем фармацевтические компании, их лоббисты, которые работали по преступным схемам годами и заработали на них большие деньги. Они смогли воспользоваться мутной ситуацией в стране.

В 2016-2018 годах как ученый я работал в системе Минздрава в одном из научно-исследовательских учреждений. Одна дама из фармацевтического бизнеса остановила меня в коридоре и спрашивает: "Что вообще происходит в этом Министерстве? На стоянке ни одного приличного авто нет". В тот момент я серьезно отнесся к реформам Супрун. В Минздрав перестали приезжать и "решать" вопросы.

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Какие есть методы, чтобы предотвратить сворачивание реформы здравоохранения?

- Единственным предохранителем может быть общественность. Ключевой должна стать позиция пациенских организаций. У нас они довольно мощные. Если выступят единым фронтом в защиту реформаторов Министерства здравоохранения, покажут свою четкую позицию, власть будет вынуждена относиться к этому серьезно.

Мы сейчас находимся в эпохе лайкократии. Зеленский и его команда очень смотрят на то, сколько лайков и дизлайкив им ставит общество. Именно так они оценивают свою работу - имеют один критерий. И если увидят, что пациенские организации сильно портят рейтинги, может быть даже смена руководства МОЗ. Однако для этого должна быть очень жесткая и консолидированная позиция общества.

Какие недостатки реформы госслужбы разоблачил скандал в Министерстве здравоохранения?

- Наоборот. Реформа госслужбы была не идеальной. Однако мы имели существенный прогресс. Сейчас ее откатали. Зеленский недавно подписал новый Закон №1066. Он нивелировал все достижения предыдущей реформы. Сделал госслужащих не самостоятельными работниками с конкретным функционалом, а снова полностью зависимыми от настроения руководства. Ранее было четкое разделение: министры и заместители - это политические фигуры. А государственных служащих назначают по конкурсу и они аполитичные, сохраняют свои должности при смене власти. Новый закон перечеркнул эту норму. Теперь любого чиновника можно уволить, если его позиция отличается от мнения министра. Таким образом могут снести кучу голов профессионалов, которые прошли через конкурсы и качественно выполняли свои обязанности. Видим, как новая власть убивает реформу госслужбы.

Работников в Министерство здравоохранения принимали на работу по конкурсной основе в соответствии с реформой государственной службы от 2015 года. Состав МОЗ обновился на 60%, пишет в Фейсбуке Ольга Стефанишина, бывшая заместитель министра здравоохранения.