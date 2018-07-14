МАУ отменяет рейсы и прерывает маршруты самолетов

В МАУ отменили три рейса

Украинский самолет МАУ, который 13 июля летел из Черновцов в Милан, приземлился на запасном аэродроме в Вене.

Согласно данным сервиса flightradar24, воздушное судно вылетело из Черновцов в 23:02, а не долетая до австрийско-итальянской границы, самолет развернулся и пошел на посадку в Вену. Из аэропорта австрийской столицы пассажиры улетели в Милан (Бергамо) бортом МАУ с номером UR-EMB. В итальянском аэропорту лайнер приземлился в 7:25 по местному времени - задержка прибытия сравнению с расписанием составляла 7 часов.

"По техническим причинам самолет перенаправлен в Вену для замены борта", - говорят в МАУ.

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Также авиакомпания проинформировала об отмене трех рейсов 14 июля: PS025 Киев-Харьков; PS026 Харьков-Киев; PS844 Вена-Киев. Рейсы отменены "по техническим причинам"

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