МАУ не предупредили об угрозах в Иране

 
Ексклюзивы
1/5
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
1 Просмотров: 1782
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Что изменится для клиентов Ощадбанка летом 2020-го
Просмотров: 13095
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Дешевые кредиты для населения: почему госбанки не спешат снижать ставки
Просмотров: 6651
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
Сделает ли правительство Гончарука прорыв
1 Просмотров: 1431
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
Украинцы рассказали, какими шагами довольны, и что разочаровало в действиях новой власти
1 Просмотров: 1035
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
Приватбанк может похоронить всю банковскую систему: назвали последствия отмены национализации
1 Просмотров: 50616
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
"Россияне пищат и плачут от зависти" - эксперт о новогоднем поздравлении Зеленского
1 Просмотров: 7596
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
"Должно было быть пряное блюдо, а получили ванильку" - политолог об обращении Зеленского
4 Просмотров: 2007
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Экономисты объяснили, что будет с долларом в январе 2020-го
Просмотров: 27702
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2763
Фото
Все фото
4
27
5
4
3
В Украине открыли кафе, где работают люди с синдромом Дауна
В Украине открыли кафе, где работают люди с синдромом Дауна
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло &quot;Шествие звездарей&quot;
Ангелы, трембитари и колядники: во Львове прошло "Шествие звездарей"
Украинский адвокат чудом спасся от авиакатастрофы в Тегеране
Украинский адвокат чудом спасся от авиакатастрофы в Тегеране
Строительство завершили: показали, как выглядит новый терминал аэропорта
Строительство завершили: показали, как выглядит новый терминал аэропорта
Украинские пограничники задержали любителя совка на &quot;советских бляхах&quot;
Украинские пограничники задержали любителя совка на "советских бляхах"
Видео
Все видео
"Яблоко от яблони" – Усик показал тренировки с сыном
"Яблоко от яблони" – Усик показал тренировки с сыном
Показали видео с "черным ящиком" с самолета Boeing 737
Показали видео с "черным ящиком" с самолета Boeing 737
Авиакатастрофа в Иране: показали новые видео падения самолета
Авиакатастрофа в Иране: показали новые видео падения самолета
Опубликовали видео попадания ракеты в самолет украинских авиалиний
Опубликовали видео попадания ракеты в самолет украинских авиалиний
Фанат Митрошиной, избивший активистов "Відсічі", заявил, что помирился с ними: те впервые об этом слышат
Фанат Митрошиной, избивший активистов "Відсічі", заявил, что помирился с ними: те впервые об этом слышат
Интервью
1/5
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 1566
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 1845
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2763
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3735
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
"Украине выгоднее, чтобы Трамп покинул пост президента США" - эксперт
Просмотров: 864
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 432
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
суббота, 11 января 2020 14:22

МАУ не предупредили об угрозах в Иране

  Комментировать
МАУ не предупредили об угрозах в Иране
Евгений Дыхне рассказал, почему МАУ летали в Иран. Фото: LvivNEWS

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгений Дыхне сообщил, что на момент вылета из аэропорта Борисполь и аэропорта Тегерана компания не получала никаких сообщений об угрозах.

"Мы должны осветить вопрос, который часто задают. Почему летали в Тегеран, почему не остановили полеты. Заявляю, что вы должны понимать, как это работает. Выполнение полетов гражданскими судами выполняются на основании разрешений 2 стран - страны, куда летим, и Госавиаслужбы той страны, под флагом которой летим. На момент вылета из Борисполя никакой информации об угрозах не было. На момент вылета из Тегерана так же", - рассказал Дыхне время пресс конференции, пишет "Интерфакс".

Он также привел пример пограничного конфликта между Индией и Пакистаном, когда Пакистанская администрация авиационного транспорта запретила полеты в их воздушное пространство:

"И все авиакомпании мира выполняют это требование, как положено. Есть абсолютно утверждены международные нормы поведения в области гражданской авиации, как действует авиакомпания".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Корпус стражей исламской революции взял на себя 100% ответственности за сбитый самолет

Вины государственных органов Украины нет. Воздушное пространство над Ираном был и остается открытым.

"Я считаю, что государственные органы Украины действовали по правилам. К нам летели авиакомпании всего мира в Иран и после нас летели. К сожалению, мы констатируем факт того, что наш борт оказался не в том месте и не в то время. Там мог быть любой борт, который был в то время в аэропорту Тегерана. воздушное пространство над Ираном открыто. Туда летают сейчас все авиакомпании. Это не индивидуальное решение, является установленная международная практика, как регулируется воздушное пространство. Многие в Украине не знали о том, что там происходит. Была информация, что обстреливают американские базы в Ираке. Регулирование гражданские авиации не имеют к этому никакого отношения", - добавил Дыхне.

В авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) были уверены, что ни их экипаж, ни их самолет Boeing 737-800, потерпевший крушение под Тегераном, не могли быть причиной катастрофы.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «МАУ не предупредили об угрозах в Иране». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
января

Погибли две третих жителей города

Приняли решение относительно государственного языка

Рекорд женщины-пилота от побережья к побережью без посадки

Садовый заявил о слежке за ним

Самое читаемое
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
Самая популярная порноактриса 2019 года ищет себе парня
6
 2 Просмотров: 34124
Модели и порноактрисы запустили &quot;обнаженный&quot; флеш-моб ради спасения Автралии
Модели и порноактрисы запустили "обнаженный" флеш-моб ради спасения Автралии
9
 Просмотров: 21935
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
Вместо техники показали модели с AliExpress. В сети высмеяли визит Путина в Крым
13
 Просмотров: 15246
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek 2 Просмотров: 13734
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о &quot;женщине с татуировками&quot;
Мать двоих детей умерла на снегу обнаженной – в полиции рассказали о "женщине с татуировками"
 Просмотров: 13131
Общество
Экипаж сбитого лайнера не допускал ошибок
Экипаж сбитого лайнера не допускал ошибок Просмотров: 27
Россия - поставщик оружия Ирану. Необходимо расследовать ее роль в катастрофе
Россия - поставщик оружия Ирану. Необходимо расследовать ее роль в катастрофе Просмотров: 99
Авиакатастрофа в Иране: Зеленский обратится к украинцам
Авиакатастрофа в Иране: Зеленский обратится к украинцам 1 Просмотров: 747
Гончарук раскрыл подробности следствия аварии украинского самолета
Гончарук раскрыл подробности следствия аварии украинского самолета 1 Просмотров: 738
"Демони" - тренер Усика вступился за Ломаченко в сети
"Демони" - тренер Усика вступился за Ломаченко в сети 2 Просмотров: 1440
Больше всего комментируют
8
Помпео едет: когда госсекретарь США посетит Украину
4
"Брат на брата". Ломаченко написал стих на свое оправдание
2
Украинский самолет сбила иранская ракета – Newsweek
2
Житель оккупированного Алчевска шокировал зарплатами и ценами на коммунальные
2
СБУ назвала приоритетные версии крушения самолета МАУ
Голосов: 48124
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua