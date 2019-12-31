Мать министра Федорова уволили из-за решения правительства

Мать Федорова попала под сокращение работников райгосадминистраций, решение о котором приняло правительство. Фото: gordonua.com

Из-за решения правительства сократить предельную численность работников районных госадминистраций потеряла работу мать вицепремьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Женщина работала в одной из РГА и попала под сокращение. Рассказал об этом Федоров в интервью Радио Свобода.

"Все, что мы делаем, я чувствую на своей семье. Например, мою маму уволили – она работает в районной администрации, работала – она попала под сокращение чиновников, которое мы приняли в правительстве. Я понимал, что ее уволят, но я понимал, что это нужно сделать, потому что идет реформа децентрализации, потому что государство нужно перестраивать", – поделился он.

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Решение сократить предельную численность работников райгосадминистраций Кабинет министров Украины принял 3 ноября. Как пояснили в правительстве, сокращение позволит оптимизировать работу таких учреждений и уменьшить расходы бюджетных средств, которые могут быть направлены на развитие общин на соответствующих территориях.