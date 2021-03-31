Мать Фирташа экстренно госпитализировали

Мама украинской беглого олигарха Дмитрия Фирташа Мария попала в больницу с инсультом.

Женщину госпитализировали в одну из частных клиник Киева среду, 31 марта, сообщает Обозреватель.

В медицинское учреждение Марию Фирташ доставили самолетом. О состоянии женщины данных пока нет.

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Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ уже почти три года находится в столице Австрии, где проходит эпопея с судебным процессом по его экстрадиции в США.

Известным широкой общественности Дмитрий Фирташ стал благодаря компании "РосУкрЭнерго", в которой он владел 45 процентами. "РосУкрЭнерго" занималась посредничеством в поставках газа в Украину и ЕС. В 2014 году владельцы приняли решение о ликвидации компании.

Нынешний бизнес Фирташа объединенный в группе Group DF. Как отмечается на сайте компании, она работает в азотном, титановом и газовом бизнесе, а также в СМИ и сельском хозяйстве. По состоянию на 22 февраля 2017 года, издание "Forbes Украина" оценивало состояние Фирташа в 251 млн долларов США.