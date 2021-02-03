Мастерица вышивает уникальные портреты

Столичная мастерица Лидия Гончарук вышивает портреты выдающихся украинцев и репродукции известных картин. Уникальные работы создает швейной машинкой "Чайка".

"Имею образование инженера по автоматизации. После окончания Киевского политехнического института пошла на курсы кройки и шитья. Одежду шила для себя и близких. Позже решила украшать вышивкой платье. Пошла на занятия. Поняла, что вышивать можно не только декоративные элементы, но и пейзажи", - рассказала мастерица корреспонденту Gazeta.ua.

Первым по фотографии Гончарук вышила портрет матери.

Фото: предоставлено Лидией Гончарук

"У меня есть ее маленькая фотография, сделанная в 1948 году. Это был эксперимент. Пока сестра не сказала, что мама на вышивке похожа на себя, не останавливалась. Затем уже вышивала близких, дарила им картины", - поделилась женщина.

Гончарук отметила, что во время вышивки машинкой не имеет права на ошибку.

"Сложности машинной вышивки в том, что ткань растягивается. Права на ошибку у тебя, потому что ничего не исправишь. Только сверху можно покрыть нитками. Во время вышивки портрета важно передать характер человека. Нос, губы, морщины чаще вышиваю вручную", - добавила она.

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"Вышила портреты Павла Скоропадского и Богдана Хмельницкого. Дольше всего работала над "Итальянской красавицей" - полгода. Бралась за работу каждый день. Сейчас так много не вышиваю, потому что глаза должны отдыхать. Когда устаю, то откладываю", - отметила Лидия Гончарук.

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