Массовые драки и 50 задержанных: в Конотопе пытались "сбросить" мэра

В городском совете Конотопа Сумской области произошли массовые драки между сторонниками действующего мэра и его оппонентами.
Обе стороны собрали в сессионном зале своих сторонников, которые сознательно провоцировали стычки. Об этом рассказали в пресс-службе местной полиции
Правоохранители задержали и доставили в участок 50 наиболее активных нарушителей порядка. Отмечается, что во время инцидента пострадали четверо правоохранителей, которые "стали стеной между противоборствующими сторонами, чтобы не допустить массовых беспорядков и жертв среди граждан"
По данным местного издания, конфликт вспыхнул во время обсуждения между депутатами и мэром Артемом Семенихин вопроса о принятии бюджета на 2018 год. После нескольких часов споров большинство избранников переместилась в малый зал. Там депутаты попытались отправить в отставку мэра Семенихина, однако им не хватило одного голоса. После этого Семенихин пришел в малый зал, чтобы дальше обсуждать бюджет, однако в это время в сессионном зале началась массовая драка.
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Мэр города также написал о событии на своей странице в Facebook.
"В Конотопе произошла революция ... кровь пролилась, очень много крови", - написал он.
В Ирпене, что в пригороде столицы, прошел митинг против коррумпированности мэра и его команды. Здесь собрались местные активисты и представители инициативных групп проблемных микрорайонов города.
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