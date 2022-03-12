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суббота, 12 марта 2022 09:00

Спецтема: Враг возле украинской границы

Масштабы потерь свидетельствуют о полной непригодности российской армии – экс-премьер Швеции

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Масштабы потерь русской армии свидетельствуют о ее полной негодности.

Об этом заявил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт в Twitter.

Автор: twitter.com/carlbildt
  Четверть российской военной техники была уничтожена или выведена из строя
Четверть российской военной техники была уничтожена или выведена из строя

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"В Вашингтоне я слышал подсчеты, что через две недели примерно четверть российской военной техники во время вторжения в Украину была уничтожена или выведена из строя. С давних времен помню, что воинская часть, имеющая потери на треть, считается непригодной", – написал он.

Оккупанты имеют серьезные потери в Полесском, Северском, Южнобужском операционных районах. Там они не досчитались большого количества личного состава и боевой техники, и сейчас пытаются закрепиться на ранее захваченных рубежах.

В общей сложности с начала войны 31 батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность.

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