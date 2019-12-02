Маруся Зверобой была в ГБР, но на допрос не пошла

Фото: @UAPopcorn

Волонтер Маруся Зверобой пришла в Государственное бюро расследований на вызов для допроса по делу, возбужденному по факту угроз президенту Владимиру Зеленскому.

Выйдя из здания ГБР она обратилась с речью, что вызов является незаконным. Поэтому на допросе она не была.

Адвокат Андрей Писаренко обьяснил, что повестка не соответствует требованиям закона - в ней не указали статус лица, которое вызывают на допрос.

"У нее нет процессуального статуса: она не подозреваемая, не свидетель, не обвиняемая", - отметил защитник.

Также он сообщил, что вместо допроса Зверобой подала запросы в ГБР.

"Сегодня был подан от гражданки Украины Маруси Зверобой информационный запрос с вопросом, какой процессуальный статус у нее в этом производстве, какие еще есть производства, какие негласные следственные розыскные действия якобы проводились", - пояснил Писаренко.

Соответствующие запросы подал и адвокат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Маруся Зверобой высмеяла оперативников ГБР, которые проводили у нее обыск

28 ноября сотрудники ГБР пришли с обыском в квартиру волонтеры Елены Самбул, больше известной как Маруся Зверобой. У нее изъяли два зарегистрированных ружья, блокнот и мобильный телефон.